Enrique Vargas Lleras, ex Nueva EPS, denuncia penalmente al ministro de Salud

A través de un breve comunicado, publicado en su cuenta de X, Enrique Vargas Lleras, ex integrante de la junta directiva de Nueva EPS, reveló que denunció penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo por los delitos de injuria y calumnia.

“Exijo que el ministro responda donde corresponde, ante los jueces, con pruebas y no con micrófonos. Que respete la ley y a los demás”, aseguró en el boletín Vargas Lleras.

Además, dice, “solicitó una medida cautelar que prohíba su salida del país, al considerar que existe un riesgo real de fuga y de obstrucción a la justicia por parte del alto funcionario del Gobierno Nacional (...), invocando precedentes como el del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González”.

Según se lee en el comunicado, la “denuncia se sustenta en declaraciones emitidas por el ministro Jaramillo el pasado 15 de septiembre en W Radio, en las que vinculó directamente a Vargas Lleras con supuestos actos de corrupción, manejos contractuales irregulares y apropiación indebida de recursos públicos”.

Para Vargas Lleras, “las imputaciones son falsas; no reposan en una sola evidencia seria y buscan, por vía del insulto oficial, arrasar con la honra, reputación y derecho elemental a la presunción de inocencia del demandante”.

Así mismo, reitera que, a su parecer, las declaraciones que hizo el ministro de Salud y que lo vinculaban con operaciones ilegales en el manejo de la Nueva EPS, sugiriendo vínculos con empresas como Venus Investment, “reúnen los elementos legales para configurar los delitos de injuria y calumnia. En consecuencia, solicita imponer al funcionario las penas de prisión y multa previstas en el Código Penal”.

Este es el comunicado completo:

El Gobierno no puede usar la calumnia como cortina de humo para ocultar su incumplimiento. Presenté demanda contra el MinSalud, @GA_Jaramillo, y solicité medidas cautelares para que no pueda salir del país, evitando que ocurra lo mismo que con Carlos Ramón González. pic.twitter.com/j8yDxInx5I — Enrique Vargas (@EnriqueVargasLl) September 29, 2025

La Fiscalía, con la lupa puesta en 4 exdirectivos de Nueva EPS

Hace un par de semanas se conoció un escrito de acusación de la Fiscalía contra cuatro exdirectivos de Nueva EPS, por el presunto ocultamiento de facturas, así como por la desviación de $70.500 millones del sistema de salud. Entre ellos no estaba Enrique Vargas Lleras.

Quienes fueron acusados formalmente feron José Fernando Cardona Uribe (expresidente de la Nueva EPS), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente administrativo y financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabián Alberto Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas).

Según la Fiscalía, tiene en sus manos pruebas de que los acusados “crearon una política fraudulenta” para presentar estados financieros con información falsa. Esto último con el objetivo, dice la entidad, “de ocultar las pérdidas de la EPS y mantener su habilitación, otorgada por la Superintendencia de Salud, para prestar el servicio a sus afiliados en el país”.

De acuerdo con la Fiscalía, los exdirectivos implementaron, entre 2019 y 2023, una política en la que no se procesaba la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía alguna relación contractual.

Cardona, por su parte, publicó un comunicado el 17 de septiembre, en el que su abogado, Javier Tamayo Perdomo, aseguró que “ni un solo peso ni cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”, y que los recursos se utilizaron “para absorber deudas de la misma Nueva EPS”. Estos hechos, añadió, están consignados en la acusación dentro de los apartados jurídicamente relevantes

