Salud
Así se podría reorganizar el mapa de las EPS y de dos millones de afiliados

El Gobierno está cambiando la forma en que funcionan las EPS en el país. Con las nuevas reglas, algunas tendrán que dejar de afiliar en ciertos lugares y otras empezarán a recibir a usuarios en zonas donde antes no estaban. En la práctica eso significa que millones de colombianos podrían pasar a otras EPS.

Juan Diego Quiceno
29 de septiembre de 2025 - 11:40 p. m.
La norma, que redibuja el mapa del aseguramiento en salud mediante 10 regiones y 119 subregiones, obliga a las EPS a reorganizarse. EFE/ Ernesto Guzmán
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Mientras la atención nacional vuelve a centrarse en la Comisión Séptima del Senado, donde la reforma a la salud inicia su tercer debate este martes 30 de septiembre (si no hay ningún cambio), el Ministerio de Salud está avanzando con la transformación del sistema. Su idea, sin embargo, ya busca ser frenada en el Consejo de Estado. En la Sección Primera de ese tribunal cursan al menos ocho demandas contra el Decreto 058 de julio de 2025, que redefine el modelo de atención primaria y abre la puerta a cambios profundos en el sistema. (Puede...

