EPS Famisanar estará intervenida por un año más

Este martes, 16 de septiembre, la Superintendencia de Salud informó que la intervención forzosa administrativa de Famisanar EPS S.A.S., será prorrogada por un año más. Esto quiere decir que, la EPS estará intervenida hasta el 15 de septiembre de 2026.

Según la Supersalud, la decisión se debe a que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se ha evidenciado que la EPS “mantiene deficiencias en sus componentes financiero, técnico-científico y jurídico, las cuales afectan su viabilidad operativa y el cumplimiento de su función como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, escribieron en un comunicado.

Asimismo, la entidad explica que aunque hay avances progresivos en la red de prestadores, especialmente en el componente primario, el cumplimiento de metas continúa por debajo de lo esperado en la red complementaria, limitando el acceso oportuno a servicios especializados y afectando la continuidad del cuidado.

Por esta razón, el presidente Gustavo Petro autorizó la prórroga de la intervención que inició el 15 de septiembre de 2023. Cabe recordar que, el año pasado, cuando se hizo la primera prórroga, la Supersalud levantó la restricción de la EPS para afiliar a nuevos usuarios.

Una intervención forzosa administrativa es una medida con la cual la Supersalud nombra a un agente interventor para cumplir las funciones de gerencia y representación legal de la entidad. Esto ocurre cuando la Supersalud considera que se presentan condiciones que ponen en riesgo la prestación del servicio de salud a los usuarios o para prevenir que estas se presenten. Estas medidas se decretan por un período máximo de un año que puede ser prorrogado por períodos similares hasta que la entidad considere que se han superado las condiciones que llevaron a que la EPS fuera intervenida.

