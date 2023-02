Reforma a la salud: lo que no le han contado sobre las EPS

¿Por qué estas entidades han estado en el centro del “huracán” mediático de esta reforma a la salud? ¿Qué es lo que han hecho bien y en qué han fallado en los últimos 30 años? Foto: pixnio

Dice el profesor Jairo Humberto Restrepo, que ha dedicado su vida al estudio del sistema de salud de Colombia, que durante los últimos meses le ha provocado esconderse bajo tierra. “Hombre, da vergüenza tener que escuchar todo lo que se ha dicho sobre la salud en la discusión de esta reforma”.

Si hace 30 años a Restrepo le hubieran preguntado si la ley 100 (que reformó el sistema de salud y lo convirtió en, más o menos, lo que conocemos hoy) iba a tener éxito, "hubiera respondido que no. Pero uno va madurando y reconociendo con el tiempo. No funcionó completamente bien, pero tampoco lo ha hecho todo mal; incluyendo a las EPS".