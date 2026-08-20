EPS Sanitas: ¿dónde reclamar medicamentos en Pereira, Valle y Quibdó tras el terremoto?

En Cali, por ejemplo, una de las ciudades más afectadas, el Centro Médico Flora Industrial está funcionando y ha asumido la atención que se prestaba en el Centro Médico Carrera 43. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Una semana después del terremoto que afectó distintas ciudades del país, Keralty, dueña de Sanitas, informó la actualización de los servicios disponibles para los afiliados de la EPS, usuarios de los planes de medicina prepagada de Colsanitas y Medisanitas, y pacientes de Clínica Colsanitas. La compañía señaló que varias sedes ya están operativas, mientras que otras mantienen atención virtual como parte de los planes de contingencia.

En Cali, por ejemplo, una de las ciudades más afectadas, el Centro Médico Flora Industrial está funcionando y ha asumido la atención que se prestaba en el Centro Médico Carrera 43. El Centro Médico Prados del Norte mantiene la atención de especialidades de manera virtual y allí también se están atendiendo las urgencias de EPS Sanitas. El Centro Médico Versalles continúa operativo y allí funciona la Unidad de Administración de Medicamentos Supervisados. En Quibdó, los afiliados de EPS Sanitas pueden acudir a la ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, el Hospital Ismael Roldán Valencia y la Sociedad Médica Vida para atención de urgencias. Para atención ambulatoria están habilitados Cardiodiagnóstico del Chocó y el Hospital Ismael Roldán Valencia.

Para los afiliados de EPS Sanitas en Manizales está habilitado el Centro Médico de la avenida Santander, mientras que las urgencias son atendidas en la Clínica Ospedale. En Armenia funciona el Centro Médico Parque Los Fundadores y las urgencias fueron direccionadas a la Clínica San Rafael. En Pereira, una de las ciudades que aún reporta decenas de desaparecidos, la consulta prioritaria está disponible en Idime y la atención de urgencias se presta en Comfamiliar, Hospital San Jorge, Clínica Central del Eje y Clínica San Rafael. En Dosquebradas funciona la consulta médica general ambulatoria en Idime.

Keralty también informó los puntos habilitados para la entrega de medicamentos de los afiliados de EPS Sanitas. Así se hará en los siguientes puntos:

Entrega de medicamentos para afiliados a EPS Sanitas

● Valle del Cauca:

○ Cali: Droguerías Cafam Versalles (Av. 4 Norte # 23-31), Flora (Cra 1 #47-20), Limonar (Cll 5 #70-18) y Tequendama Roosevelt (Calle 6 # 44 - 58)

○ Cartago: Droguería Cafam (Cra 5 #18-82).

○ Yumbo: Droguería Cafam (Cll 9 #3-45).

○ Tuluá: Droguería Cafam (Cra 33A #25-15).

○ Jamundí: Droguería Cafam (Cra 11 #11-56).

○ Palmira: Droguería Cafam (Cll 31 #27 - 28).

● Eje Cafetero:

○ Armenia: Disfarma (Cra 14 # 4-15, Av. Bolívar, Ed. Tacuara).

○ Pereira: Disfarma (Av. 30 de agosto # 48 - 63).

○ Dosquebradas: Atención disponible en el punto Disfarma Pereira.

○ Manizales: Disfarma (Av. Santander # 55 a - 07)

● Chocó:

○ Quibdó: HUMSALUD (Cll 27 #7-34).

Atención para medicina prepagada

Para los usuarios de los planes de Colsanitas y Medisanitas, la disponibilidad también depende de cada ciudad y de las características del plan. En Manizales funciona la sede de Multiplaza El Cable. En Cali hay atención presencial en Ciudad Jardín, mientras que la sede de ChipiChape presta atención virtual. En Popayán está habilitada la Unidad de Urgencias Santa Clara. En Pereira y Armenia, la atención se mantiene de manera virtual.

Para las urgencias, Keralty indicó que los usuarios de medicina prepagada deben acudir a la red de urgencias correspondiente a cada ciudad, disponible en el directorio médico.

La compañía también recordó que cuenta con un servicio de Orientación en Salud, mediante el cual los usuarios pueden recibir asesoría profesional por teléfono, videollamada o chat para la evaluación de síntomas y recomendaciones.

Los laboratorios clínicos de Keralty también tienen puntos habilitados. Para EPS Sanitas funcionan en Cali los Centros Médicos Flora Industrial y Versalles; en Armenia, el Laboratorio Keralty; y en Manizales, el Centro Médico de la avenida Santander.

Para medicina prepagada están disponibles en Cali los centros médicos Colsanitas de Ciudad Jardín y Centenario, y en Manizales el Centro Médico Colsanitas de Multiplaza El Cable. La Clínica Dental Colsanitas tiene habilitadas sus sedes de Ciudad Jardín y Centenario en Cali tanto para afiliados de EPS Sanitas como para usuarios de medicina prepagada. En cuanto a Óptica Keralty, están operativas las sedes de Ciudad Jardín en Cali, Multiplaza El Cable en Manizales y Oval Médica en Pereira.

Visionía, por su parte, está retomando de manera gradual las consultas y cirugías prioritarias en su sede clínica de Pacific Mall, en Cali (Cll 36 Norte # 6 A-65). Keralty indicó que su equipo se comunicará con los usuarios para confirmar las atenciones.

Para afiliados a EPS Sanitas:

● Cali: C.M. Flora Industrial y C.M. Versalles.

● Armenia: Laboratorio Keralty (Cra 13A #1A-117 P3).

● Manizales: C.M. Av. Santander (Piso 2).

Para usuarios de Medicina Prepagada (Planes de Colsanitas y Medisanitas según las características de cada plan):

● Cali: Centro Médico Colsanitas Ciudad Jardín (Cra 106 #18-60) y Centro Médico Centenario (Avenida 4ª. Norte #7N-46 – 2do. piso)

● Manizales: Centro Médico Colsanitas (Cra 21 #64A-33 Int 2).

Clínica dental Colsanitas

Tanto para afiliados a EPS Sanitas, como para usuarios de Medicina Prepagada (Planes de Colsanitas y Medisanitas según las características de cada plan):

● Cali: Ciudad Jardín (Cra 106 #18-60) y Centenario (Av. 2da. Norte #5N-63).

Óptica Keralty

Tanto para afiliados a EPS Sanitas, como para usuarios de Medicina Prepagada (Planes de Colsanitas y Medisanitas según las características de cada plan):

● Cali: Ciudad Jardín (Cra 106 #18-60).

● Manizales: Cra 24 # 64 - 51 Local 1, Ed. Multiplaza El Cable.

● Pereira: Av. Juan B Gutiérrez #18 – 60, Ed. Oval Médica, Consultorio 606.

Atención domiciliaria

En Cali también se mantienen servicios de atención domiciliaria. Para afiliados de EPS Sanitas están disponibles la hospitalización domiciliaria y el programa para pacientes crónicos que requieren atención interdisciplinaria en casa. Los usuarios de medicina prepagada cuentan con Colsanitas en Casa para pacientes agudos y crónicos, hospitalización domiciliaria y atención médica domiciliaria. Sin embargo, Keralty advirtió que pueden presentarse demoras en estos servicios debido a las dificultades de movilidad.

La compañía recomendó priorizar los canales virtuales para los trámites administrativos. Para EPS Sanitas están disponibles la aplicación móvil, el WhatsApp de su chatbot Ana María y la Oficina Virtual. Para los usuarios de Colsanitas y Medisanitas funcionan la aplicación de Colsanitas, el chatbot María Paula, el asesor en línea y la Oficina Virtual.

Keralty pidió también consultar a diario sus canales oficiales para conocer cambios en la operación y reiteró el llamado a hacer un uso racional de los servicios de urgencias, acudiendo a ellos solo cuando se presente una situación que requiera atención inmediata.

La empresa pone a disposición los siguientes canales de contacto:

Para afiliados a EPS Sanitas:

● App Móvil: EPS Sanitas.

● WhatsApp (Chatbot Ana María): +57 320 2550525

● Oficina Virtual: www.epssanitas.com

Para usuarios de Medicina Prepagada (Planes de Colsanitas y Medisanitas según las características de cada plan):

● App Móvil: Colsanitas.

● WhatsApp (Chatbot María Paula): +57 310 3107676

● Asesor en línea www.colsanitas.com (lunes a viernes 8 a.m. a 6 p.m. y sábado 8 a.m. a 12 m.)

● Oficina Virtual: www.colsanitas.com

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