EPS Sanitas redireccionará a algunos de sus afiliados en Huila a una nueva red de servicios

La EPS Sanitas informó a sus afiliados del régimen contributivo de los municipios de Garzón y Pitalito, en Huila, que a partir del próximo 1° de mayo serán direccionados a una nueva red de servicios de salud.

Por un lado, los usuarios de Pitalito que actualmente reciben atención en SIES Salud serán direccionados este jueves a la I.P.S. Salud Vital del Huila S.A.S., que se ubica en la calle 3 sur #3-27. Su horario de atención será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. Para agendar sus citas, los afiliados pueden comunicarse al teléfono (608) 863 2268 o acercarse directamente a la sede.

La institución ofrecerá los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, medicina interna, medicina familiar, vacunación, procedimientos menores, y promoción y mantenimiento de la salud. Allí se asegurará, de acuerdo con el comunicado de la EPS, un enfoque integral en la atención.

En el municipio de Garzón, por otro lado, los afiliados que son atendidos en SIES Salud serán direccionados a la E.S.E. María Auxiliadora, la cual se encuentra en la Carrera 4 #4-41, en el barrio San Cayetano. La institución tendrá un “enfoque centrado en la calidad y cercanía” y prestará los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, vacunación, medicina interna, procedimientos menores, y promoción y mantenimiento de la salud

El horario de atención también será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. Para agendar citas, no obstante, los usuarios se deben comunicar al WhatsApp 3123961170 o al celular 3330333976 entre lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. o los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

En los dos municipios, los afiliados seguirán contando con la red complementaria de atención de urgencias, hospitalización y otras especialidades que no se ofrecen en la atención primaria. En Pitalito, a través del Hospital Departamental San Antonio, y en Garzón, en el Hospital Departamental San Vicente de Paúl.

Kemer Ramírez Cárdenas, Agente Especial Interventor de la EPS Sanitas, aseguró que el nuevo direccionamiento responde a “un compromiso de la entidad con el bienestar de sus afiliados y busca continuar garantizando una atención oportuna, integral y de calidad, a través de instituciones prestadoras con altos estándares en la atención en salud”.

