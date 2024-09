La estrategia estrella del Minsalud y el reto de no decepcionar

Desde la ley 1438 de 2011 (de atención primaria en salud), se habla de equipos básicos de salud en Colombia (en artículos como el 13, 14 y 15), pero su aplicación ha tenido un obstáculo: los recursos. /Minsalud. Foto: Minsalud

Posiblemente, no hay una apuesta más importante para Guillermo Alfonso Jaramillo que los llamados equipos básicos de salud. No pasa una semana en la que el ministro de salud no haga referencia a estas unidades médicas, que son la punta de lanza de su estrategia de atención primaria en salud. Son su bandera y quizá uno de los planes a los que más recursos (financieros, políticos y logísticos), ha destinado.