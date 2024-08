Le explicamos cómo detectar las señales para saber si es un adicto al trabajo

Un estudio reciente sobre su omnipresencia en distintos ámbitos profesionales y culturas concluye que aproximadamente el 15 % de los trabajadores son adictos al trabajo. Foto: Getty Images - Getty Images

Un contador que rellena hojas de cálculo en la playa, un peluquero canino que siempre tiene tiempo para un cliente más, un jugador de baloncesto que lanza tiros libres hasta la extenuación.

Todas las profesiones tienen su cuota de esforzados y superdotados. Pero para algunos trabajadores —quizá más que nunca en nuestro mundo siempre activo y siempre conectado—, el afán por enviar un correo electrónico más, peluquear un perro más o anotar un punto más se convierte en algo que lo consume todo.

La adicción al trabajo es una característica común del lugar de trabajo moderno. Un estudio reciente sobre su omnipresencia en distintos ámbitos profesionales y culturas concluye que aproximadamente el 15 % de los trabajadores son adictos al trabajo. Esto supone millones de empleados sobrecargados de trabajo en todo el mundo que no saben cuándo —o cómo, o por qué— renunciar.

Impulsados por la ambición, la afición al perfeccionismo o el pequeño subidón de completar una tarea, trabajan más allá de cualquier atisbo de razón. Según Toon Taris, científico del comportamiento e investigador laboral de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, una ética del trabajo sana puede cruzar la línea y convertirse en adicción, un cambio con consecuencias de largo alcance.

“Adicción al trabajo” es un término que se utiliza a la ligera y a veces con ligereza, dice Taris, pero la aflicción real es más común, más compleja y más peligrosa de lo que mucha gente cree.

Qué es y qué no es la adicción al trabajo

Los psicólogos e investigadores laborales llevan décadas jugando con las medidas y definiciones de la adicción al trabajo. En un cambio importante, la adicción al trabajo se considera ahora una adicción con su propio conjunto de factores de riesgo y consecuencias, afirma Taris, quien, junto con el científico de salud laboral Jan de Jonge, de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Países Bajos, exploró el fenómeno en el Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior de 2024.

Taris subraya que la etiqueta de “adicto al trabajo” no se aplica a las personas que trabajan muchas horas porque aman su trabajo. Esas personas se consideran trabajadores comprometidos, dice. “Eso está bien. No hay ningún problema”. Tampoco cuenta la gente que se pone a trabajar temporalmente para avanzar en su carrera o para pagar el automóvil o la casa. La adicción al trabajo es una categoría distinta del capitalismo.

El consenso cada vez mayor es que la verdadera adicción al trabajo abarca cuatro dimensiones: motivaciones, pensamientos, emociones y comportamientos, afirma Malissa Clark, psicóloga industrial/organizativa de la Universidad de Georgia, en Atenas. En 2020, Clark y sus colegas propusieron en el Journal of Applied Psychology que, en resumen, la adicción al trabajo implica una compulsión interna a trabajar, tener pensamientos persistentes sobre el trabajo, experimentar sentimientos negativos cuando no se trabaja y trabajar más allá de lo razonablemente esperado.

Algunos tipos de personalidad son especialmente propensos a caer en la trampa del trabajo. Los perfeccionistas, los extrovertidos y las personas con personalidad de tipo A (ambiciosos, agresivos e impacientes) son propensos a la adicción al trabajo, según descubrieron Clark y sus coautores en un metaanálisis de 2016. Esperaban que las personas con baja autoestima estuvieran en riesgo, pero no encontraron esa relación. Puede que los adictos al trabajo se expriman al máximo, pero no necesariamente por un sentimiento de incapacidad o autodesprecio.

De todas las clases sociales

Jack Hassell, especialista en recursos humanos en Christchurch, Nueva Zelanda, entrevistó a 15 adictos al trabajo autoidentificados en ese país para conocer mejor sus experiencias vitales y motivaciones. Como se describe en un artículo publicado en 2024 en la revista International Journal of Organizational Analysis, los trabajadores procedían de entornos y campos muy diversos —entre ellos, un atleta, un abogado y un profesional de recursos humanos—, pero todos acabaron en la misma situación.

“Los adictos al trabajo pueden existir en cualquier trabajo”, afirma Clark, que relata sus propias experiencias con trabajadores obsesionados —entre ellos un profesor de jardín de niños, un técnico de líneas telefónicas y una antigua criadora de llamas— en su libro Never Not Working: Why the Always-On Culture Is Bad for Business — and How to Fix It (No dejar nunca de trabajar: por qué la cultura de estar siempre conectado es mala para las empresas y cómo solucionarla). También pueden tomar caminos diferentes. Hassell señala que algunos de los adictos al trabajo de su muestra crecieron en la pobreza y se sintieron impulsados a no volver atrás, mientras que otros procedían de la riqueza, pero nunca pudieron librarse de la sensación de que deberían hacer más para salir adelante y mantenerse. “Los patrones de adicción al trabajo son esencialmente los mismos, pero han llegado a ellos de formas completamente distintas”, afirma.

La adicción al trabajo también traspasa los límites demográficos, como detallan Taris y de Jonge en su revisión de 2024. Aunque la bibliografía sugiere que las tendencias adictivas al trabajo podrían ser ligeramente más comunes en las mujeres, los trabajadores de más edad y los trabajadores con mayores niveles de educación, esas asociaciones son débiles e inconsistentes.

Sin embargo, existen algunos factores de riesgo claros. Según Taris y de Jonge, algunos lugares de trabajo son más propensos que otros a fomentar la adicción al trabajo: las empresas que fomentan la competencia y las largas jornadas laborales. También señalan una encuesta realizada en 2016 a más de 16.400 trabajadores noruegos, según la cual los directivos y los trabajadores autónomos corren más riesgo que las personas que trabajan bajo el control de otra persona.

La adicción al trabajo podría estar en auge gracias a Zoom, Slack y cualquier otro avance tecnológico que facilite a las personas trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento, afirma Taris. “Es algo que me preocupa”, afirma. “Las condiciones para que se desarrolle la adicción al trabajo nunca han sido tan buenas como ahora”.

Clark está de acuerdo en que el escenario parece estar preparado para que más gente encuentre a su adicto al trabajo interior. “El cambio masivo al trabajo desde casa y a distancia puede haber modificado algunas de nuestras pautas de comunicación y expectativas”, afirma. El trabajo desde casa, que se generalizó especialmente durante la pandemia, probablemente creó un nuevo grupo de trabajadores siempre activos que perdieron de vista los límites entre el trabajo y la vida familiar. Es preocupante, dice. “Incluso el trabajador promedio podría empezar a ser más adicto al trabajo”.

Consecuencias de la adicción al trabajo

Cualquier trabajador que caiga en la adicción al trabajo puede notar algunas ganancias a corto plazo —más ventas, más horas extras, más palabras en el documento—, pero esas pequeñas victorias pueden ser efímeras. Taris, Clark y otros expertos ven una ironía clave en la adicción al trabajo: a pesar de todos sus esfuerzos, los que tienen que estar siempre en marcha, los que nunca paran, no son necesariamente mejores en su trabajo.

En su metaanálisis, Clark y sus coautores no encontraron ninguna correlación entre la adicción al trabajo y el rendimiento laboral, lo que significa que los adictos al trabajo no se están cubriendo de gloria o incluso separándose de la manada. Clark señala un estudio de 2015 que muestra que las personas que realizan jornadas laborales extralargas reciben aproximadamente el mismo nivel de evaluaciones de rendimiento que las que solo fingen trabajar un número similar de horas. Investigaciones posteriores —incluido un estudio italiano de 2021 que hizo un seguimiento de las evaluaciones de más de 500 trabajadores durante dos años— también encontraron poca o ninguna correlación entre la adicción al trabajo y el rendimiento.

De hecho, para algunos adictos al trabajo, una evaluación mediocre podría considerarse el mejor de los casos. “Se crean mucho trabajo para sí mismos, pero eso no significa necesariamente que estén haciendo un buen trabajo”, dice Taris. “Sabemos que, si la gente trabaja demasiado, dedica poco tiempo a recuperarse”. Esto, añade, conduce a la fatiga y el agotamiento, y aumenta la probabilidad de que cometan errores perjudiciales para la organización, sus clientes o ellos mismos.

En determinados entornos, los errores en el trabajo pueden ser realmente peligrosos. Un estudio realizado en 2018 con 1.781 enfermeros en Noruega rastreó los factores que predecían incidentes laborales graves, como perjudicar o casi perjudicar a los pacientes, perjudicar o casi perjudicarse a sí mismos, quedarse dormidos en el trabajo o dañar equipos. El estudio descubrió que los enfermeros más jóvenes o de sexo masculino eran más propensos a cometer ciertos tipos de errores, pero había otro rasgo que elevaba aún más las apuestas: los adictos al trabajo eran sistemáticamente más propensos que sus compañeros a cometer todos los tipos de error analizados en el estudio.

El análisis de Clark de 2016, que recopiló los resultados de otros 89 estudios, encontró pruebas consistentes de que los adictos al trabajo sufren impactos mucho más allá del lugar de trabajo. Por ejemplo, un estudio de 2006 sobre 174 trabajadores de cuello blanco de Estados Unidos y Canadá halló una correlación entre la adicción al trabajo y la insatisfacción con la vida. Cuanto más alta era la puntuación de una persona en una escala de adicción al trabajo, menos disfrutaba de la vida. Un estudio de 2004 dividió a 5.853 trabajadores a tiempo completo en Bélgica en ocho categorías: entusiastas del trabajo, adictos al trabajo, trabajadores relajados y trabajadores desencantados. Los adictos al trabajo declararon más problemas de salud que cualquier otro grupo. Los entusiastas del trabajo, por el contrario, no declararon prácticamente ningún problema de salud, lo que recuerda la enorme diferencia entre adicción y disfrute.

En sus numerosas entrevistas con adictos al trabajo, Clark ha visto cómo el compromiso excesivo con el trabajo puede ir de la mano de estilos de vida poco saludables, como beber en exceso y no hacer suficiente ejercicio ni dormir lo suficiente. Para su libro, entrevistó a una trabajadora social jubilada que dijo que su obsesión por el trabajo le quitaba literalmente el sueño. “Era como si mi cabeza estuviera trabajando toda la noche”, relató la jubilada. La excriadora de llamas, por su parte, contó a Clark que no se permitía comer ni hacer sus necesidades hasta que cumplía sus objetivos laborales, aunque eso significara pasar hambre y malestar. “Necesitaba cumplir con esas cosas, de lo contrario me sentía como si no servía para nada”.

Hassell entrevistó a un académico que recibió una llamada de atención durante el gran terremoto de Christchurch de 2011. Cuando empezó el sismo, se resistían a dejar el trabajo y abandonar su mesa, cuenta Hassell. Cuando por fin se vieron obligados a salir del edificio que temblaba, el académico tuvo una epifanía. “Se dieron cuenta: ‘Dios mío, estaba tan consumido por el trabajo que estaba dispuesto a casi morir’”.

Cómo frenar la adicción al trabajo

Hay ciertas condiciones en las que los adictos al trabajo pueden prosperar, aunque no son las de la vida del trabajador promedio. Un estudio realizado en Alemania en 2024 con 300 estudiantes de psicología —más del 90 % de ellos mujeres— descubrió que los adictos al trabajo se encontraban mejor física y emocionalmente que sus compañeros menos motivados durante un periodo de seis meses. La autora principal, Nina Junker, psicóloga laboral de la Universidad de Oslo, en Noruega, señala que los estudiantes tienen objetivos a corto plazo bien definidos y descansos incorporados entre semestres. “Si se esfuerzan al máximo, tienen la oportunidad de recuperarse y recargar las pilas”, afirma.

Aunque en el mundo real los adictos al trabajo no suelen contar con las vacaciones de verano, al menos pueden ayudarse a sí mismos programando tiempos muertos. Las oportunidades de recuperación son útiles, dice Junker. Las personas que tienen problemas para desconectarse del trabajo deberían intentar visualizar o memorizar todos los logros del día, añade. “Así es más fácil dar por terminada la jornada y disfrutar del tiempo libre”.

Hasta ahora, dice Taris, no se ha demostrado científicamente que ninguna intervención cure de forma fiable la adicción al trabajo. Todavía no existe una solución milagrosa, afirma. Aun así, puede haber formas de atenuar las peores consecuencias. Un estudio realizado en 2020 con 400 trabajadores adultos en EE.UU. descubrió que los adictos al trabajo que también practicaban la atención plena o mindfulness —la capacidad de ser conscientes de sus emociones en un momento dado— eran menos propensos a sufrir estados de ánimo negativos como la irritación y la angustia.

En su estudio, Taris y de Jonge señalan algunas medidas de sentido común para que los centros de trabajo ayuden a los empleados a encontrar un mayor equilibrio. Por ejemplo, controlar las horas de trabajo y avisar a quienes se pasen de la raya durante demasiado tiempo, limitar el acceso a materiales relacionados con el trabajo fuera del horario laboral y animar a los altos directivos a que den ejemplo de enfoques saludables del trabajo. Un estudio realizado en 2023 entre casi 9.300 trabajadores asalariados de pequeñas y medianas empresas de toda Europa concluyó que los “controles suaves” —prácticas de gestión que fomentan la autonomía y el empoderamiento— pueden reducir la incidencia de la adicción al trabajo y el agotamiento.

Pero si los adictos al trabajo realmente quieren seguir trabajando más allá del punto de no retorno, Taris dice que no hay mucho que nadie pueda hacer para detenerlos. Los amigos y los familiares pueden hacer sus súplicas, y los jefes y las empresas pueden cambiar sus políticas, y algunos adictos al trabajo podrían ver la luz y reducir su actividad. O puede que estén demasiado ocupados escribiendo un correo electrónico más.

* El artículo fue publicado orginialmente en Knowable Magazine y fue traducido por Debbie Ponchner.

