¿Es malo para mí dormir con mi mascota en la cama?

Algunas investigaciones han reportado casos de sueños que adquieren bacterias en determinados momentos de sus mascotas, por dejarlos dormir con ellos. Foto: Pxhere

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Cuando Shelby Harris, psicóloga del sueño de Nueva York, empieza a trabajar con pacientes que tienen problemas para dormir, siempre les pregunta si tienen mascotas. “Lo primero que me dicen es: ‘Tengo un perro. Me vas a decir que no duerma con el perro’”, dice.

No tiene por qué ser así, añade Harris. Algunas personas disfrutan mucho al dormir con sus mascotas, y no todo el mundo sufre trastornos del sueño. Pero si la mascota es el origen del problema, señala Harris, es bueno que todo el mundo lo sepa.

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En una encuesta en línea de unos 2000 adultos estadounidenses publicada en 2022, casi la mitad dijo que dormía en la misma cama que su mascota. Si eres uno de ellos pero no estás seguro de si deberías hacerlo, he aquí algunas cosas que debes tener en cuenta.

Las mascotas pueden transmitir enfermedades

Las mascotas pueden exponernos a diversos bichos y gérmenes, como garrapatas, pulgas, parásitos y bacterias, explica Josh Daniels, veterinario y microbiólogo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos. Tenerlos en la cama solo aumenta tu exposición, agrega. Y en algunos casos, pueden hacer que nos enfermemos.

En 1991, por ejemplo, una mujer de 81 años fue hospitalizada en Finlandia con fiebre y signos de infección cutánea bacteriana en la pierna. Los científicos informaron que tenía una úlcera entre los dedos de los pies y que estaba infectada por un tipo de bacteria que suele encontrarse en la boca de perros y gatos. Habitualmente dormía con su gato, que tenía la costumbre de lamerle los pies y los dedos.

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Otro caso, publicado en 2000, describía a un hombre de 69 años que había dormido con su perro antes y después de una operación de cadera, y que desarrolló una infección alrededor de la zona operada. La bacteria era de un tipo que se encuentra en la boca de gatos y perros y se transmite a través de mordeduras y arañazos.

También ha habido informes de dueños de perros que contrajeron la peste, la cual pueden transmitir las pulgas, después de dormir con sus mascotas.

Sin embargo, estos casos son raros. Y, a menos que seas propenso a las infecciones o tengas el sistema inmunitario debilitado, el riesgo de enfermar por dormir con una mascota suele ser bajo, asegura Bruno Chomel, profesor emérito de la Facultad de Medicina Veterinaria Weill de UC Davis (EE.UU.)

Las garrapatas y las pulgas son los bichos más comunes a los que se expone la gente cuando comparte la cama con una mascota, argumenta Daniels, así que asegúrate de utilizar los métodos de prevención de pulgas y garrapatas recomendados por un veterinario. Las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de Lyme y otras enfermedades graves.

La desparasitación rutinaria también eliminará parásitos intestinales comunes y potencialmente peligrosos, como la ascáride.

Si tu mascota procede de un refugio, o es un cachorro o un gatito, ten cuidado con los problemas cutáneos como la tiña, que se propaga fácilmente a través del tacto, dice Daniels (quien duerme con su perro).

A la hora de decidir si dormir o no con una mascota, añade Chomel, todo se reduce a la tolerancia al riesgo de enfermar; es pequeño, pero real.

Tu sueño puede resentirse (aunque tal vez no lo notes)

No hay muchos estudios sobre cómo afecta el sueño compartir la cama con una mascota, dice Brittany Lancaster, profesora adjunta de psicología clínica en la Universidad Estatal de Misisipi. Pero algunos estudios limitados sugieren que hacerlo puede empeorar el sueño, asegura.

En un estudio publicado en 2017, por ejemplo, 40 propietarios de perros (en su mayoría mujeres) llevaron monitores de actividad mientras dormían durante siete noches. Los investigadores descubrieron que, cuando el perro estaba en la cama, los participantes dormían de forma menos eficiente que cuando el perro estaba en la habitación pero no en la cama.

Algunas pruebas también sugieren que las personas pueden no saber que su sueño se ve interrumpido. En un estudio realizado en 2020 con 12 mujeres que dormían con sus perros, los investigadores observaron que los perros perturbaban el sueño de sus dueñas, pero las participantes rara vez informaron de esas perturbaciones después. Los científicos también han descubierto que algunas personas perciben a sus mascotas como beneficiosas para su sueño.

Douglas Wallace, médico especialista en sueño y profesor de neurología clínica de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, lo ha observado en sus propias investigaciones y en su clínica.

Teorizó que el apoyo emocional de dormir con una mascota podría compensar de algún modo cualquier efecto negativo que la mascota tenga sobre la calidad del sueño.

Las mascotas ofrecen beneficios para el bienestar que pueden mejorar el sueño, expone Wallace. Los dueños que sacan a pasear a sus perros todas las mañanas hacen ejercicio regularmente y pueden tener que despertarse a la misma hora todos los días, lo que favorece un buen sueño.

Si crees que compartir la cama con una mascota interfiere en tu sueño, Harris recomienda sacar al animal de la cama durante unas cuantas noches y ver si notas alguna diferencia. Si no la notas, “me parece bien que esté ahí”, afirma.

Lancaster, en cambio, prefiere un enfoque más conservador: “Yo no duermo con mis gatos, si eso te dice algo”.

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