Es un hecho: aceptan renuncia de Giovannni Rubiano a la Supersalud

El presidente Gustavo Petro aceptó formalmente la renuncia del Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, quien había presentado su renuncia el 14 de octubre, aunque otras fuentes sugieren que la petición de su salida habría surgido en Presidencia.

En su lugar, el Ministerio de Salud designó al viceministro de protección social, de esta misma cartera, Luis Alberto Martínez, como superintendente encargado. La medida empezó a regir desde el 22 de octubre, día que se publicó el decreto, y se mantendrá mientras se define el proceso formal de selección del director de la Supersalud.

Aunque, tras la salida de Rubiano, se había hablado de la posible llegada Bernardo Camacho, ex interventor de la Nueva EPS, su nombramiento se enredó. La hoja de vida de Camacho alcanzó a ser publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, lo que es un paso previo al nombramiento.

Camacho, dirigió como interventor a la Nueva EPS hasta el 19 de agosto, y de haberse posesionado como director de la Supersalud, habría tenido que declararse impedido para intervenir en decisiones relacionadas esta EPS, lo que generaría cuestionamientos sobre conflictos de interés y la imparcialidad de la supervisión. Según fuentes cercanas al proceso, estas circunstancias habrían llevado a que se reconsiderara su nombramiento.

Hasta el momento no se conocen las razones oficiales de la salida de Giovanny Rubiano, quien asumió como superintendente nacional de salud el 6 de noviembre de 2024, en reemplazo de Luis Carlos Leal. Durante su administración la Supersalud buscó liderar procesos como el de la negociación conjunta de las EPS de tecnologías y medicamentos, algo que hoy está en una etapa inicial para fármacos de alto costo.

