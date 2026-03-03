¿Está afiliado a Cajacopi? La EPS cambiará de nombre y esto es lo que debe saber

Uno de los centros de atención de Cajacopi EPS. Foto: Cajacopi EPS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cajacopi EPS anunció hoy el cambio de su razón social para pasar a llamarse Proteger EPS. La promotora de salud, que atiende principalmente a usuarios del régimen subsidiado, cuenta con más de 1.460.000 usuarios.

De acuerdo con el anuncio, la solicitud de cambiar de razón social fue aprobada por la Superintendencia de Salud mediante una resolución emitida en diciembre de 2025.

“Esta modificación responde a la necesidad institucional de fortalecer la identidad corporativa de la organización, en un contexto de constantes transformaciones normativas, sociales y operativas dentro del sistema de salud colombiano. El cambio busca consolidar una imagen alineada con los retos actuales del sector, manteniendo el compromiso con la protección, el bienestar y la calidad en la atención de sus afiliados”, dijo la EPS.

Este cambio, como lo explicó Proteger EPS, solo afecta su razón social. No alterará ningún proceso administrativo, de radicación de facturas ni la atención de sus afiliados. La empresa mantendrá el mismo NIT, su representante legal y todos los contratos y otras obligaciones que hayan adquirido bajo el nombre de Cajacopi.

“Es de anotar que, la modificación en la razón social no afecta la naturaleza jurídica, el objeto social ni el tipo societario de la entidad. Asimismo, se mantendrán vigentes el NIT, la personería jurídica, la representación legal, así como todos los contratos, obligaciones tributarias, administrativas, financieras y procesos judiciales previamente adquiridos. De igual manera, se confirmó que el cambio de denominación no genera afectaciones en los procesos de radicación de facturas por parte de prestadores de salud y proveedores”, señalan en el comunicado.

También es importante que, bajo el nombre Cajacopi, la EPS inició un Plan de Reorganización Institucional que la Supersalud aprobó en 2022. Las obligaciones y cronogramas de ese plan de reorganización continuarán, ahora como Proteger EPS.

En el documento agregaron que “en cuanto a la prestación del servicio, la entidad reiteró que no existe modificación en sus responsabilidades como EPS frente a la garantía de acceso oportuno, integral y continuo a los servicios del Plan de Beneficios en Salud”.

Esto tampoco afectaría los puntos de atención ni los procesos por medio de los cuales los usuarios reciben atención en salud regularmente.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺