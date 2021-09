Esta es la lista de los vendedores piratas de pastillas abortivas en Colombia

El Invima advirtió que el Cytotec (el nombre comercial del misoprostol) no cuenta con registro sanitario en Colombia y publicó una lista de proveedores que podrían estar vendiendo pastillas a mujeres que quieren abortar.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió que el medicamento Cytotec no cuenta con registro sanitario en Colombia. Cytotec es uno de los nombres comerciales del misoprostol, un compuesto que causa espasmos en el útero induciendo al aborto, y es seguro y efectivo si se toma en la dosis correcta.

De acuerdo con el Invima, hay personas que están publicitando y comercializando el Cytotec, que no está amparado por registro sanitario porque en 2014, el titular Pfizer decidió dejar de comercializarlo en el país de manera definitiva. Por no tener este registro sanitario su venta está prohibida y se le considera fraudulento.

Dado que muchos de estos productos se comercializan de manera informal en internet, redes sociales, a través de mensajes de texto y cadenas de WhatsApp, la entidad presentó los principales sitios web y redes sociales que publicitan este producto:

El uso de pastillas para abortar no está prohibido en Colombia. De hecho, de acuerdo con la OMS es uno de los métodos más efectivos para la interrupción voluntaria del embarazo si se toma en dosis correctas (12 pastillas), con acompañamiento experto, y entre la semana 5 y 12 de gestación. Entidades como Profamilia o las EPS lo realizan dentro de lo legal y de hecho están obligadas a defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (según la sentencia C-355 de 2006).

Esta información es crucial dado que la mayoría de abortos que se realizan en Colombia (el 99% de 400.000 al año, según el Instituto Guttmacher) suceden fuera de las EPS, es de suponer que el misoprostol (en sus presentaciones comerciales) es el método más usado por mujeres y otros cuerpos gestantes para abortar. Lo peligroso, sin embargo, es el uso de medicamentos piratas o sin registro sanitario.

“El consumo de medicamentos que no están amparados por registro sanitario conlleva a un riesgo a la salud, al no ofrecer garantías de calidad, seguridad, eficacia; adicionalmente, se desconocen sus condiciones de fabricación, importación o distribución, su composición, contenido, indicaciones, condiciones de almacenamiento y transporte, además que no se cuenta con información para una adecuada trazabilidad”, explica el Invima.