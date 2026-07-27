Esta nueva enzima le dio la vuelta al mundo. Pero, ¿puede retroceder el reloj en el cuerpo?

Ilustración de Revel Pharmaceuticals que muestra la enzima CMLase. Foto: NYT - REVEL PHARMACEUTICALS

El mismo proceso químico que dora un pastel al hornearse actúa envejeciendo las células de tu cuerpo. A lo largo de décadas, tus tejidos, que se hornean de manera constante a 37 grados Celsius, acumulan lentamente compuestos llamados productos finales de glicación avanzada, o AGE (por su sigla en inglés), a medida que los azúcares interactúan con las proteínas y las grasas en el torrente sanguíneo. La acumulación de los AGE es un sello distintivo del proceso de envejecimiento, que hace que tejidos como el colágeno se vuelvan pegajosos y...