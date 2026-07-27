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Esta nueva enzima le dio la vuelta al mundo. Pero, ¿puede retroceder el reloj en el cuerpo?

Un estudio publicado hace poco le dio la vuelta al mundo, pues en algunos medios fue presentado como un camino para detener el envejecimiento. ¿Qué encontraron y qué no encontraron los investigadores?

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K. R. Callaway / The New York Times
27 de julio de 2026 - 07:12 p. m.
Ilustración de Revel Pharmaceuticals que muestra la enzima CMLase.
Ilustración de Revel Pharmaceuticals que muestra la enzima CMLase.
Foto: NYT - REVEL PHARMACEUTICALS

El mismo proceso químico que dora un pastel al hornearse actúa envejeciendo las células de tu cuerpo. A lo largo de décadas, tus tejidos, que se hornean de manera constante a 37 grados Celsius, acumulan lentamente compuestos llamados productos finales de glicación avanzada, o AGE (por su sigla en inglés), a medida que los azúcares interactúan con las proteínas y las grasas en el torrente sanguíneo. La acumulación de los AGE es un sello distintivo del proceso de envejecimiento, que hace que tejidos como el colágeno se vuelvan pegajosos y...

Por K. R. Callaway / The New York Times

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