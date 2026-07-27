Esta nueva enzima le dio la vuelta al mundo. Pero, ¿puede retroceder el reloj en el cuerpo?

Ilustración de Revel Pharmaceuticals que muestra la enzima CMLase.
Foto: NYT - REVEL PHARMACEUTICALS
El mismo proceso químico que dora un pastel al hornearse actúa envejeciendo las células de tu cuerpo. A lo largo de décadas, tus tejidos, que se hornean de manera constante a 37 grados Celsius, acumulan lentamente compuestos llamados productos finales de glicación avanzada, o AGE (por su sigla en inglés), a medida que los azúcares interactúan con las proteínas y las grasas en el torrente sanguíneo. La acumulación de los AGE es un sello distintivo del proceso de envejecimiento, que hace que tejidos como el colágeno se vuelvan pegajosos y...
Por K. R. Callaway / The New York Times
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