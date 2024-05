Estados Unidos sigue investigando brote de gripe aviar en algunas granjas lecheras

Se ha observado que el período de incubación del virus en el ganado es variable, de entre 12 y 21 días. /Getty Foto: Getty Images - DarioGaona

Se registró el que podría ser el segundo caso de transmisión de gripe aviar de mamíferos a humanos, relacionado con el brote actual en algunas vacas que vive Estados Unidos. Así lo informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país durante el pasado miércoles 22 de mayo.

Las autoridades destacan que esta infección “no cambia la actual evaluación de riesgos para la salud humana de la gripe aviar H5N1 para el público en general de Estados Unidos, que la CDC considera baja”. Desde febrero pasado, Estados Unidos viene registrando la presencia del virus H5N1 en algunas granjas lecheras.

Los CDC reportaron que el segundo caso corresponde a un hombre en el Estado de Michigan a quien se le diagnosticó “infección por el virus de la influenza aviar altamente patógena (HPAI), tipo H5″. Él trabajaba en una granja lechera donde se había identificado la presencia de H5N1, y luego de que le tomaran dos muestras -una nasal y otra ocular-, la primera dio negativo, pero la segunda confirmó la presencia del virus.

No se sabe con certeza cómo habría ocurrido la trasmisión. Como lo contamos en este diario, el primer caso se registró en un trabajador de Texas que presentó malestar y enrojecimiento en su ojo derecho, y el 3 de mayo, un grupo de científicos publicó en The New England Journal of Medicine (una de las revistas médicas más importantes) que aquel hombre, que solo había tenido contacto con vacas, tenía gripe aviar. Para el CDC, ese se trató del primer caso probable de transmisión de mamíferos a humanos.

Por ahora, las autoridades están recomendando evitar la exposición sin protección respiratoria u ocular a aves u otros animales infectados o con sospecha de infección, incluido el ganado. También, se sugirió no preparar ni consumir alimentos crudos o poco cocidos provenientes de animales con infección sospechada o confirmada por el virus. Hay que reiterar que las autoridades han comprobado que la leche comercial no tiene rastros activos del virus, por lo que sigue siendo segura para los humanos.

No se sabe con certeza cómo se estaría trasmitiendo la gripe aviar entre las vacas de las granjas afectadas. “Hay vacíos de conocimiento que tendrán que irse llenando con la investigación”, le dijo en su momento a El Espectador Julián Ruiz-Sáenz, virólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hay, hasta ahora, teorías. Una de ellas apunta a las aves infectadas como el origen de la exposición. Por ahora, la CDC está analizando la composición genética del virus que infectó al paciente de Michigan.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺