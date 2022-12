Estas son las siete EPS en alto riesgo financiero, según la SuperSalud

El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, dividió a las EPS en tres categorías: de riesgo alto, medio y bajo. Foto: Mauricio Alvarado

El superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, durante la mañana de este miércoles 28 de diciembre realizó una rueda de prensa en la que presentó el balance de 2022 de la entidad, la cual dirige desde agosto. Durante el encuentro, Beltrán mostró un nuevo medidor que se está empleando con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en el que relacionaron el nivel de endeudamiento, la capacidad de pago con obligaciones y, con esos datos, las EPS fueron divididas en tres categorías.

“La idea es que la ciudadanía sepa en qué tipo de EPS está. El objetivo además es correlacionar la capacidad de pago de las entidades, frente a sus obligaciones”, dijo el superintendente.

Con esa información obtenida hasta octubre, la entidad elaboró unos indicadores de cumplimiento financiero y unos componentes de riesgo, entre los que están, por ejemplo, las deudas a los profesionales de la salud o las deudas por los transportes especiales de los pacientes.

“De acuerdo con lo que vimos en las regiones para entender a qué se debía esa dificultad en los traslados, nos dimos cuenta de que había una deuda por parte de estas EPS”, aseguró.

Beltrán señaló que el primer nivel de riego es el alto y agrupa a aquellas entidades que se encuentran bajo medida especial por parte de la Superintendencia; además no cumplen con los indicadores financieros, ni de capacidad financiera, y se encuentran en un alto nivel de endeudamiento. “Solo estas siete EPS cargan un total de cuentas por pagar de un poco más de $3,5 billones”, señaló Estas son las siete EPS:

“Con estas cifras uno llega a una conclusión de que las personas que se encuentran allí afiliadas solo están afiliadas, no protegidas. No tienen acceso a los servicios, no pueden ser remitidos oportunamente o los médicos se niegan a atender porque no les pagan”, apuntó el superintendente.

El otro grupo son las EPS de riesgo medio, que son aquellas que se encuentran en medida de vigilancia y por lo menos cumplen dos de los tres indicadores exigidos para permanecer como operadoras y administradoras de recursos. Además, tienen un nivel de endeudamiento medio. Esas tres EPS están debiendo $1,2 billones, en total.

En cuanto a las de riesgo bajo, Beltrán contó que son entidades que no se encuentran con medida especial por parte de la superintendencia, cumplen al menos dos de los tres indicadores de carácter financiero y presentan un bajo nivel de endeudamiento.

En la rueda de prensa el superintendente aclaró que hay dos tipos de EPS que generan preocupación. Unas que son las que están en liquidación y otras que ya fueron liquidadas. “Las primeras, en este momento, tienen una deuda documentada en $5,4 billones; tenemos otras EPS que ya finalizaron su proceso y dejaron deudas por $27,6 billones. Si sumamos esos dos conceptos estamos hablando de $33 billones que dejaron de pagar estas EPS”, dijo Beltrán.

EEl superintendente también mostró las EPS que están en el programa de recuperación, como Comfaoriente y SOS; en vigilancia especial, se encuentran Savia Salud, Capresoca, Asmet Salud, Dusakawi y Comfachocó; en intervención para administrar está Emssanar; en intervención para liquidar se ubican Saludcoop, Saludvida, Emdisalud, Comfacundi, Comfamiliar Cartagena, Ambuq, Comparta, Coomeva, Medimas, Comfamiliar Huila, Convida y Comfaguajira; y, finalmente, en toma de posesión está la EPS Ecoopsos.

Así va la intervención en 13 territorios del país

Desde el 23 de septiembre, la Superintendencia de Salud comenzó la estrategia de intervención en 13 territorios del país, en donde se presentan la mayor cantidad de quejas de los usuarios frente a las EPS y el incumplimiento en pagos.

Beltrán López añadió que lo primero que realizó con su equipo de trabajo fue un diagnóstico para determinar esos 13 territorios y, para ello, se tuvo en cuenta cinco variables: la evaluación al comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias formuladas por los afiliados; la inspección al modelo de operación de las EPS por departamento; la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de pago entre los actores; una mesa de seguimiento a la formulación contractual entre la EPS y la red prestadora de servicio de salud; y una inspección y seguimiento a la implementación de estrategias de promoción y prevención.

Una vez se analizaron esas variables, el equipo de trabajo determinó que los 13 territorios con “extrema criticidad” en salud son Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Putumayo, Bogotá, Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada, Casanare y Santander. Estos departamentos representan 415 municipios, en donde sus habitantes han radicado 644.590 peticiones, quejas, reclamos y denuncias entre enero y octubre de 2022. Es decir, estas zonas abarcan el 62% de todas las quejas recibidas en el país en este tiempo. Posteriormente, elaboraron una ruta de trabajo.

Otro de los temas que se trató fue el flujo de recursos. Se realizaron seis mesas de trabajo y se pactaron 72 acuerdos de pago entre entidades responsables de pago y los beneficiarios por $37.111 millones. En total, apuntó Beltrán, se establecieron 130 compromisos. Y, en el componente de contratación, se establecieron 707 mesas y en cuatro departamentos con usuarios de EPS liquidadas o en proceso de liquidación participaron 204 IPS de la red pública.

En estas mesas de trabajo, además de contar con la participación de la ciudadanía, asistieron 22 entidades administradoras que son: Nueva EPS; Sanitas; Sura; Savia Salud; Famisanar; Aliansalud; Cajacopi; Coosalud; Salud Total; Ecoopsos; Capresoca; Capital Salud; Compensar; Asmet Salud; Comfachocó; SOS; Emssanar; Mutual Ser; Comfenalco Valle; Mallamás; AIC y Salud Mía.

Tras estas mesas de trabajo, la Supersalud estructuró una serie de Planes de Acción Territoriales. Hasta el momento, se aprobaron ocho planes, cuatro están en seguimiento y uno ya finalizó.

