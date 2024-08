Este producto, promocionado para bajar de peso, es fraudulento en Colombia

Los ingredientes que tiene este producto pueden causar eventos adversos como insomnio, ansiedad, presión arterial alta, náuseas o diarrea. Foto: Pxhere

Hace un par de días, el Invima, entidad encargada de darle la autorización a todos los alimentos y medicamentos que se venden en Colombia, publicó una alerta sanitaria para advertir sobre un producto que se está vendiendo de manera fraudulenta en el país.

Se trata de BurnXT, que está siendo ofrecido en redes sociales y algunas páginas web como un suplemento dietario. Entre otras cosas, lo ofrecen como un artículo para bajar de precio, disminuir el apetito y perder grasa corporal.

Pero, el problema es que BunrXT no cuenta con registro sanitario, que es el “permiso” que le da el Invima a todos los productos y que garantizan su eficacia y seguridad para los consumidores. Al no tener ese aval, dice la entidad, no posible saber qué es lo que le están vendiendo a los usuarios y, por tanto, puede poner en riesgo su salud.

“El BurnXT no corresponde a ningún producto autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima”, se lee en la alerta sanitaria. “De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de productos fraudulentos que, al no encontrarse amparados bajo un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”.

Entre otras cosas, este producto tiene en su etiqueta un idioma distinto al español, lo cual no está autorizado por el Invima. Además, advierte que las sustancias que comúnmente son utilizadas como ingredientes para este tipo de artículos “pueden generar eventos adversos como insomnio, ansiedad, presión arterial alta, náuseas, diarrea o estreñimiento y aumento de la frecuencia cardiaca”.

La recomendación que hace el Invima a los usuarios cada vez que vayan a adquirir este tipo de productos es verificar su registro sanitario en la página web. Para ello, basta con ingresar a este enlace.

En caso de haber adquirido el BurnXT, la recomendación es suspender de manera inmediata su uso e informar a las autoridades, en caso de que conozca el lugar donde lo están comercializando. Si presentó un efecto adverso, lo puede reportar en este enlace.

