Salud
Este tipo diferente de demencia está cambiando lo que sabemos sobre el deterioro cognitivo

Una forma de demencia reconocida de manera reciente ha comenzado a cambiar la comprensión del deterioro cognitivo, mejorar la capacidad de diagnosticar a los pacientes y subrayar la necesidad de una gama más amplia de tratamientos.

Pam Belluck / The New York Times
01 de diciembre de 2025 - 07:03 p. m.
La LATE, abreviatura de encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad de predominio límbico, suele ser menos grave que el alzhéimer.
Foto: Morgan Hornsby

Cada vez se diagnostica más esta enfermedad, conocida como LATE, por su sigla en inglés, y este año se han publicado directrices que instruyen a los médicos para identificarla. Se calcula que la LATE afecta actualmente a un tercio de las personas mayores de 85 años y al 10 por ciento de las mayores de 65, según dichas directrices. Algunos pacientes a quienes se les ha diagnosticado Alzheimer podrían en realidad...

Por Pam Belluck / The New York Times

