Este tipo diferente de demencia está cambiando lo que sabemos sobre el deterioro cognitivo

La LATE, abreviatura de encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad de predominio límbico, suele ser menos grave que el alzhéimer. Foto: Morgan Hornsby

Cada vez se diagnostica más esta enfermedad, conocida como LATE, por su sigla en inglés, y este año se han publicado directrices que instruyen a los médicos para identificarla. Se calcula que la LATE afecta actualmente a un tercio de las personas mayores de 85 años y al 10 por ciento de las mayores de 65, según dichas directrices. Algunos pacientes a quienes se les ha diagnosticado Alzheimer podrían en realidad...