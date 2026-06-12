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Estos investigadores creen que su celular tiene que ver con las bajas las tasas de natalidad

Dos investigaciones sugieren que el uso extendido de los celulares inteligentes es uno de los factores que podría ayudar a entender la caída en las tasas de natalidad.

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Sabrina Tavernise / The New York Times
12 de junio de 2026 - 06:29 p. m.
Para los investigadores, el lanzamiento del iPhone fue uno de los puntos claves en el descenso de la natalidad.
Para los investigadores, el lanzamiento del iPhone fue uno de los puntos claves en el descenso de la natalidad.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los expertos se han preguntado por mucho tiempo si los teléfonos jugaban un papel en la disminución de la tasa de natalidad —que comenzó en 2007, el mismo año en que Apple presentó el iPhone—, pero hasta ahora no había pruebas contundentes que lo demostraran.

Dos nuevos artículos, uno publicado el lunes y el otro en mayo, son los primeros trabajos académicos que analizan si el teléfono inteligente es una de las causas.

Son los esfuerzos más recientes por explicar la drástica caída de la tasa de fertilidad en Estados Unidos y otros...

Por Sabrina Tavernise / The New York Times

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