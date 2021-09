Estos son los 37 municipios de Colombia donde no hay muertes por coronavirus

Aunque el ritmo de vacunación en Colombia disminuyó en las últimas semanas y varios pacientes aún no han podido acceder al esquema completo, no todo son malas noticias. El número de casos de COIVD-19 ha disminuido a tal punto que hoy ya hay 37 municipios (con corte al 22 de septiembre) que no han registrado muertes por coronavirus. (Lea Comienza la distribución de más de 332.000 dosis de la vacuna de Moderna)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, de esos municipios hay 11 en Boyacá, 5 en Guainía, 5 en Amazonas, 4 en Vaupés, 4 en Santander, 4 en Cundinamarca, 3 en Chocó y 1 en Casanare. (Lea todas las noticias sobre le coronavirus en Colombia)

Eso no quiere decir, reiteró esa cartera, que se dejen de implementar las medidas de autocuidado. Tapabocas, distanciamiento, el lavado de manos y evitar aglomeraciones son alunas de las recomendaciones que aún deben seguirse, pues es posible que en octubre el país enfrente un cuarto pico de la epidemia.

“Sin embargo, mientras hay municipios sin fallecidos por COVID-19, otro panorama vive Medellín y Barranquilla, en donde hay un aumento muy ligero en el número de casos, al igual que en la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI)”, advierte el Minsalud en un comunicado. En las UCI de esas ciudades hay mayoritariamente personas jóvenes entre 20 y 39 años.

De hecho, explicó, en los grupos poblacionales de 20 a 49 años hay porcentajes de vacunación muy pequeños. En algunos casos es del 30% al 35%.