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Estos son los departamentos en los que ha habido más mordeduras de serpientes en 2026

En lo corrido de este año se han presentado más de 3.270 casos de mordeduras de serpientes. Le explicamos por qué es un asunto clave en la salud.

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Redacción Salud
01 de septiembre de 2026 - 11:30 p. m.
Imagen de referencia. Los trabajadores agrícolas son los que más han sufrido mordeduras de serpientes en el 2026.
Imagen de referencia. Los trabajadores agrícolas son los que más han sufrido mordeduras de serpientes en el 2026.
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Empecemos con una aclaración para evitar malentendidos: las serpientes son claves para los ecosistemas. Son animales que desempeñan roles claves, como el control de plagas. Aunque culturalmente las han asociado con connotaciones negativas, son indispensables.

No solo a la hora de hablar de ambiente son importantes. También son esenciales para el mundo de la salud, pues es a partir de su veneno que se han elaborado sueros antiofídicos.

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Por Redacción Salud

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