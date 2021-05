Según investigadores de la Universidad de Washington para el 3 de mayo no se habrían dado 3.27 millones de fallecimientos, sino 6.93 millones. Expertos de otras instituciones han criticado el nuevo estudio o dicen que lo analizarán para ver si lo incorporan a sus cuentas.

A finales de abril varios medios abrieron sus portales con la siguiente noticia: el mundo supera los 3 millones de muertes por coronavirus. Sin embargo, según un reciente estudio realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, estas cifras se quedan cortas y llegarían incluso a ser el doble. (Le sugerimos: El mundo supera las tres millones de muertes por coronavirus)

Según el British Journal of Medicine (BMJ), para el 3 de mayo las muertes por coronavirus no eran 3.27 millones, como lo señalan las cifras oficiales, sino que llegarían a 6.93 millones. Un número al que se llegó después de hacer una serie de cálculos como que cada día mueren por esta causa 33.000 personas en el mundo.

“El estudio predice que el verdadero número total de víctimas de la pandemia llegará a 9.43 millones para el 1 de septiembre. En Reino Unido, estimaron los investigadores, la cifra de muertes por COVID-19 hasta mayo de 2021 no fue de 150.519 como se informó oficialmente, sino de 209.661. En Estados Unido el estudio también estimó que la cifra real de muertes es de 906.289, en comparación con una cifra oficial de 574.043”, dice BMJ. (Le puede interesar: Así quedaron las etapas de vacunación contra COVID-19 tras actualización por el Minsalud)

El estudio, claramente, da toda una nueva perspectiva sobre lo que ha implicado esta pandemia. De hecho, ha llamado la atención de varias instituciones líderes en salud que han mencionado que deberán analizarlo con mucho detalle para ver si incorporar las nuevas cifras a los datos oficiales. Por ejemplo, Rochelle Walensky, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, explicó: “Analizaremos esto detenidamente y decidiremos si contabilizarlos como exceso de muertes o como muertes específicas por COVID-19”.

Otra de las hipótesis que tienen los investigadores de IHME, por ejemplo, es que las muertes no relacionadas al coronavirus bajaron durante la pandemia, esto porque las personas estuvieron menos expuestas a sufrir accidentes durante el encierro, así como a exponerse a virus como la influencia y el sarampión.

Sin embargo, una carta publicada en el Journal of the American Medical Association estimó justo lo contrario: que las causas de muerte no relacionadas al coronavirus también habían incrementado. Advertían, eso sí, que gran parte de las muertes por Alzheimer y enfermedades cardiacas se habían dado justamente durante los picos de la pandemia.

El hecho de que aún no existan evidencias tan fuertes o conclusivas sobre el coronavirus y su relación con muertes relacionadas a otras causas ha llevado a que varios expertos permanezcan escépticos frente a lo que dice el estudio del IHME. El autor de la carta enviada a Journal of the American Medical Association, Steven Woolf, le dijo a BJM que la estimación de exceso de muertes de IHME era “enorme e inconsistente con nuestra investigación y otras” sugirió. “Hay muchas suposiciones y conjeturas fundamentadas integras en su modelo”.

Una de las razones, aunque no la única, por la que las cifras del IHME son más altas, es porque sus investigadores buscaron calcular las muertes que no estaban siendo reportadas en países que, frecuentemente, han sido señalados de esconder información. BMJ recuerda los casos de Egipeto, India, México y Rusia. (Vea acá: India: un mes golpeado por la ola más mortal del coronavirus)

Por ejemplo, el estudio del IHME dice que en India el número de muertes por coronavirus hasta mayo es de 654.395, que es 2.96 veces la cifra. En México creen que los fallecidos llegan a ser de 617.127, es decir, 2.83 veces la cifra oficial y que, en Egipto, fueron 170.041 las muertes por coronavirus, que es 2.6 veces lo que se había calculado hasta ahora.