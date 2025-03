Exministros de Salud reafirman su preocupación frente al ajuste de la UPC para 2025

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es la plata que el Estado gira a las EPS para garantizar el Plan de Beneficios en Salud. Foto: Getty Images - zhuweiyi49

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de exministros y exviceministros de Salud firmaron una carta en la que reafirman su “profunda preocupación” frente al proceso con el que se definió la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025, que es la plata que el Estado gira a las EPS para garantizar el Plan de Beneficios en Salud. Entre los firmantes se encuentran Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz, Eduardo Alvarado, entre otros,

A ojos de dicho grupo, la definición de la UPC para este año se realizó con falta del rigor técnico y metodológico exigido por la normatividad colombiana. Los exministros y ex viceministros se refieren a la resolución 2717 de 2024, que indica unos principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública y eficiencia en el gasto público.

Los firmantes agregan que las decisiones relacionadas con la UPC se deben basar en estudios rigurosos, para que se reflejen “de manera precisa” las necesidades de la población y los costos reales de la atención en salud. “Ignorar esos fundamentos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, limita el acceso oportuno a los servicios de salud y afecta la calidad de la atención, con consecuencias directas y graves para la vida y el bienestar de los pacientes”, se lee en la carta.

Otros de los efectos negativos, dicen, pueden ser los retrasos en la atención de salud, el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de servicios y la falta de atención especializada. El documento también plantea que en el cálculo de la UPC de 2025 se incurrió en falsa motivación y hubo informes sesgados.

“Por esas razones este grupo expresa también su profunda preocupación porque en lugar de fortalecer la capacidad técnica del Ministerio para la toma de decisiones informadas, se desmantela progresivamente el conocimiento y la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en estas materias tan vitales para la adecuada operación del sistema de salud”, afirman.

El escenario es “particularmente” preocupante, de acuerdo con los firmantes, teniendo en cuenta la mesa técnica para evaluar la suficiencia de la UPC que ordenó la Corte Constitucional a través del Auto 007 de 2025. Los exministros y ex viceministros señalan que este trabajo aún no ha iniciado, aunque el Minsalud ya anunció que este jueves 20 de marzo comenzará la instalación. Sin embargo, la carta plantea que la convocatoria no cumple con la decisión del alto tribunal ni la representatividad indicada.

Los firmantes no son los primeros en criticar la mesa de trabajo propuesta por el Minsalud. El gremio del talento humano en salud, por ejemplo, ha cuestionado no haber sido incluido en estas discusiones clave sobre los recursos del sistema. El sector farmacéutico también ha pedido que se le incluya en el espacio, así como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se ha sumado a esa solicitud.

Por último, en la carta, los firmantes hicieron un llamado al Gobierno “para que cumpla con la ley y la Constitución, así como con los Autos proferidos por la Corte Constitucional. A los diversos agentes del sector salud y a la opinión pública los invitamos a la unidad en torno a la defensa de nuestro sistema, más allá de las discusiones sobre la reforma”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺