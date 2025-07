Exposición a múltiples pesticidas aumentaría el riesgo de complicaciones en el embarazo

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo estudio advierte que la exposición a múltiples pesticidas podría aumentar las complicaciones en el embarazo, en una situación que no estaría adecuadamente contemplada en las regulaciones actuales sobre el uso de estas sustancias químicas.

La investigación, que fue publicada en la revista Chemosphere, se suma a investigaciones recientes, pero no conclusivas, sobre el efecto de la exposición a múltiples herbicidas, fungicidas y otro tipo de pesticidas en la salud humana.

En el nuevo estudio, los investigadores recolectaron muestras de orina del 90 % de las mujeres embarazadas de las que se tenía registro en la provincia argentina de Santa Fe, donde las actividades agrícolas con una amplia variedad de cultivos representan una de las principales actividades económicas. La producción incluye cereales, hortalizas, frutas, algodón y arroz, entre otras.

Además de esto, se estudiaron factores sociodemográficos así como las historias clínicas de los pacientes y sus estilos de vida para tener una imagen más completa de los factores incidiendo en su salud.

En total, se detectaron 40 tipos de pesticidas en las muestras. Además, en el 81 % de los casos se detectó al menos un pesticida, mientras que en el 64 % se encontraron múltiples pesticidas.

Al comparar número de mujeres en zonas urbanas expuestas a al menos un pesticida, se encontró que el porcentaje fue ligeramente menor que aquellas que viven en zonas rurales, lo que sugeriría que los alimentos serían una fuente importante de exposición. En contraste, el 70 % de las mujeres en contextos rurales tenían rastros de múltiples pesticidas en comparación a un 55 % de aquellas que vivían en ciudades.

“El patrón de detección y el número de plaguicidas urinarios fueron comparables entre los participantes de zonas rurales y urbanas. Asimismo, los factores sociodemográficos y de estilo de vida no difirieron entre ambas poblaciones. Sin embargo, las participantes rurales mostraron una mayor prevalencia de complicaciones relacionadas con el embarazo”, indican los autores del estudio.

Uno de los pesticidas más hallados fue un tipo de fungicida utilizado en cultivos de maíz y soya. Se encontró que las mujeres que presentaron más complicaciones tenían mayores concentraciones de este pesticida, que ha sido asociado, en otros estudios, como un tóxico reproductivo.

Con este contexto de la exposición a pesticidas, los investigadores encontraron que las mujeres rurales tenían dos veces más probabilidades de desarrollar complicaciones en el embarazo, en relación con sus contrapartes urbanas.

Entre las principales complicaciones detectadas se encontró la hipertensión gestacional, mientras que el retraso del crecimiento intrauterino fue una de las principales afectaciones en el embarazo.

“Nuestros hallazgos sugieren que el uso intenso de plaguicidas en Argentina puede contribuir a la exposición ambiental y a desequilibrios del conjunto de exposiciones ambientales en una población vulnerable. La mayor prevalencia de complicaciones relacionadas con el embarazo entre las participantes rurales pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de uso de plaguicidas, los límites de exposición y las evaluaciones del riesgo para la salud en los programas de agricultura y horticultura”, concluyen los autores del estudio.

En entrevista con The Guardian, Nathan Donley, investigador de pesticidas del Centro para la Diversidad Biológica (quien no participó en el estudio), indicó que “en su mayor parte, no tenemos ni idea de cómo interactúan las distintas mezclas en el útero, en el niño o en el adulto. Algunas mezclas probablemente no hacen gran cosa, otras probablemente causan daños significativos que aún no hemos identificado”.

Los autores del estudio advierten que el tamaño de la muestra es limitado, por lo que se necesitan más investigaciones y de mayor envergadura para tener mayores certezas sobre la relación entre pesticidas y salud materna. Además, estos hallazgos apuntan a la necesidad de que las agencias de salud pública contemplen los riesgos de estar expuestos múltiples pesticidas, y no sólo los efectos de un producto individual.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺