Fábrica de Licores de Antioquia responde a denuncia de la Supersalud y rechaza acusaciones

La FLA sostuvo que la recusación presentada contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, fue un mecanismo previsto en la ley para garantizar la imparcialidad, la transparencia, la neutralidad y el debido proceso. Foto: Supersalud

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La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) respondió este martes a los señalamientos de la Superintendencia Nacional de Salud, que en la mañana anunció una denuncia penal contra sus directivos por, presuntamente, impedir el desarrollo de una auditoría ordenada.

A través de un comunicado, la empresa rechazó las acusaciones y afirmó que la información requerida durante el proceso sí ha sido entregada. “La FLA ha atendido de manera diligente y respetuosa la auditoría adelantada por la Supersalud, al suministrar los datos requeridos y mantener una actitud de total colaboración con los organismos de control. En ningún momento se ha negado la entrega de información requerida”, señaló.

La respuesta de la licorera se produce luego de que la Superintendencia informara que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación al considerar que la empresa impidió la continuidad de una visita de inspección realizada el pasado 26 de junio. Según la entidad, ese día el equipo auditor no pudo reanudar las actuaciones de vigilancia, una situación que calificó como “sin precedentes” en la historia de la institución.

Frente a esas afirmaciones, la FLA sostuvo que la recusación presentada contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, fue un mecanismo previsto en la ley para garantizar la imparcialidad, la transparencia, la neutralidad y el debido proceso dentro de las actuaciones administrativas. La empresa también explicó que decidió acudir a ese recurso porque, a su juicio, durante la auditoría se formularon requerimientos que excedían el ámbito de la vigilancia sobre las rentas destinadas a financiar el sistema de salud.

Entre la información solicitada, según la FLA, figuraban documentos relacionados con litigios, certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas, procesos judiciales, conciliaciones y otros asuntos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo que, asegura, no guardan relación con el objeto de la auditoría.

“Entre ellas, se encuentran requerimientos relacionados con asuntos que exceden el ámbito propio de la vigilancia en salud y que no guardan relación con el objeto de la auditoría”, indicó la empresa en el comunicado. La FLA insistió en que ha actuado conforme a la ley y reiteró que la información ha sido suministrada dentro del proceso.

Mientras tanto, la Superintendencia mantiene que la empresa obstaculizó las labores de inspección y anunció que, además de la denuncia penal, informó de los hechos a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, además de adelantar las actuaciones administrativas correspondientes.

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