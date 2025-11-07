Falleció James Watson, uno de los científicos que ayudó a descubrir el ADN

James Watson. EFE/EPA/TIAGO PETINGA Foto: EFE - TIAGO PETINGA

El biólogo estadounidense, James Watson, uno de los científicos más reconocidos de este siglo por ayudar a descubrir la estructura del ADN, falleció a sus 97 años. Así lo confirmó el Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), instituto del que fue director entre 1968 y 1993, y donde desarrolló gran parte de su carrera.

Watson recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1962, junto a Francis Crick y Maurice Wilkins por descubrir la estructura de doble hélice del ADN, la molécula del interior de las células que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo, como lo define el Instituto Nacional de Cáncer (NIC, por sus siglas en inglés). Este hallazgo permitió, entre otras cosas, entender cómo el ADN almacena información y cómo se replica.

El biólogo también recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Gerald Ford y la Medalla Nacional de Ciencias del presidente Bill Clinton, entre muchos otros premios y galardones. Durante su estancia en Cambridge, Watson llevó a cabo investigaciones pioneras sobre la estructura de los virus pequeños. En Harvard, su laboratorio demostró la existencia del ARNm, en paralelo con un grupo de investigación en Cambridge, Reino Unido, dirigido por Sydney Brenner. Su laboratorio también descubrió importantes proteínas bacterianas que controlan la expresión génica y contribuyó a comprender cómo se traduce el ARNm en proteínas.

“Como funcionario público, Watson dirigió con éxito los primeros años del Proyecto Genoma Humano, convenciendo a científicos para que participaran y a políticos para que aportaran fondos. Creó el programa de Asuntos Éticos, Legales y Sociales (ELSI) debido a su preocupación por el posible mal uso de los resultados del proyecto”, señaló el Cold Spring Harbor.

Su vinculación a este laboratorio fue en 1947. Allí investigó varios temas como el cáncer, específicamente en los virus de ADN que lo causan. El estudio de estos virus dio lugar a numerosos descubrimientos fundamentales de importantes procesos biológicos. Watson fue el primer director del Centro Oncológico de CSHL designado por el Instituto Nacional del Cáncer, que aún existe.

El CSHL lo describe como un apasionado por la enseñanza de las ciencias y del fomento de la investigación. “Impulsó la creación del Centro de Aprendizaje del ADN, único en su género por ofrecer educación genética práctica a estudiantes de secundaria. Actualmente existen Centros de Aprendizaje del ADN en todo el mundo”, dice el instituto.

En 2019, el científico fue despojado de sus títulos honoríficos en el laboratorio por decir en un documental que los genes causan diferencias en la inteligencia entre blancos y negros en las pruebas de coeficiente intelectual. El laboratorio calificó este comentario como “reprensible”, y condenó “el uso indebido de la ciencia para justificar los prejuicios”, manifestaron en un comunicado emitido ese año.

