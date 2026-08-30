Farmacéuticas dieron COP 2,3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate

Las transferencias de valor empezaron a ser registradas luego de que una resolución de 2018 les ordenara hacerlo a las farmacéuticas. Foto: Jonathan Bejarano

El 2018 fue un año especial para la industria farmacéutica en Colombia. Después de muchos ires y venires y de reuniones en el Ministerio de Salud, los laboratorios tuvieron que ceñirse a unas nuevas reglas de juego. El 5 de julio de ese año, una resolución les ordenó declarar todas las transferencias y pagos que le hacían a los actores del sistema: tanto a médicos y a hospitales como a asociaciones científicas y organizaciones de pacientes. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que había creado un portal que detallaba las...