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Farmacéuticas dieron COP 2,3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate

El Espectador revela, por primera vez, la cantidad de dinero que gastó la industria farmacéutica en las transferencias que hizo a diferentes actores del sistema de salud, como médicos, fundaciones, hospitales y organizaciones de pacientes. La mayor parte (COP 621 mil millones) se destinó al pago de honorarios. Los laboratorios dicen que son desembolsos que siempre han estado mediados por códigos de ética, que no generan conflictos de interés ni inciden en la prescripción de medicamentos.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
30 de agosto de 2026 - 02:06 p. m.
Las transferencias de valor empezaron a ser registradas luego de que una resolución de 2018 les ordenara hacerlo a las farmacéuticas.
Las transferencias de valor empezaron a ser registradas luego de que una resolución de 2018 les ordenara hacerlo a las farmacéuticas.
Foto: Jonathan Bejarano

El 2018 fue un año especial para la industria farmacéutica en Colombia. Después de muchos ires y venires y de reuniones en el Ministerio de Salud, los laboratorios tuvieron que ceñirse a unas nuevas reglas de juego. El 5 de julio de ese año, una resolución les ordenó declarar todas las transferencias y pagos que le hacían a los actores del sistema: tanto a médicos y a hospitales como a asociaciones científicas y organizaciones de pacientes. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que había creado un portal que detallaba las...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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