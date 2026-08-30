Farmacéuticas dieron COP 2,3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate

Las transferencias de valor empezaron a ser registradas luego de que una resolución de 2018 les ordenara hacerlo a las farmacéuticas.
Foto: Jonathan Bejarano
El 2018 fue un año especial para la industria farmacéutica en Colombia. Después de muchos ires y venires y de reuniones en el Ministerio de Salud, los laboratorios tuvieron que ceñirse a unas nuevas reglas de juego. El 5 de julio de ese año, una resolución les ordenó declarar todas las transferencias y pagos que le hacían a los actores del sistema: tanto a médicos y a hospitales como a asociaciones científicas y organizaciones de pacientes. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que había creado un portal que detallaba las...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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