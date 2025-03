Fenalco le responde a Petro: bodegas no acaparan medicamentos, almacenan para distribución

Esta imagen, que se publicó como prueba de acaparamiento de insulina, en realidad muestra un medicamento usado para tratar el hipotiroidismo. /Supersalud Foto: Supersalud

Los supuestos hallazgos de acaparamiento de medicamentos, denunciados por el presidente Gustavo Petro y la Superintendencia de Salud tras la publicación de fotos de una bodega de Audifarma en el centro de Bogotá, siguen generando controversia. Este domingo, Fenalco, gremio que agrupa a los gestores farmacéuticos, calificó las acusaciones como “falaces y sin sustento”, y afirmó que evidencian el desconocimiento del presidente sobre el funcionamiento del sistema.

“Lo que se ha mostrado como una prueba de acaparamiento es la operación normal de una bodega donde se almacenan medicamentos para su distribución”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Hay que recordar que la Superintendencia de Salud denunció que, tras una auditoría a la bodega de Audifarma en las afueras de Bogotá el pasado 21 de marzo, se encontró “suficiente existencia” de ocho de los 22 medicamentos más demandados por los pacientes, incluida la insulina, que figura en la lista de pendientes en los puntos de dispensación de la empresa.

El superintendente de salud, Giovanny Rubiano García calificó como “incongruente” que, pese a haber 113.000 unidades de insulina en stock, estas no estén disponibles en los puntos de atención. “No existe justificación alguna, ni administrativa ni de otro tipo, para que estos medicamentos no sean entregados y, en cambio, aparezcan como pendientes en las órdenes de los pacientes”, afirmó.

Sin embargo, los supuestos hallazgos de la Supersalud han generado algunas dudas entre gremios, algunos expertos y conocedores del sistema de salud. Una de ellas, por ejemplo, es que aunque el presidente y el Supersalud se refirieron a insulina, algunas de las fotografías que publicaron en redes sociales muestran en realidad dosis de Eutirox, medicamento utilizado para tratar el hipotiroidismo. Otro aspecto que destacan expertos como Johnattan García-Ruiz en un hilo en X es que la presencia de medicamentos en una bodega no es, por sí misma, ilegal ni anómala.

Estos espacios son parte fundamental de la cadena de distribución, asegurando el almacenamiento y suministro antes de su entrega a los pacientes. Por tanto, el hecho de que haya existencias no implica necesariamente acaparamiento. Ruiz señala que la distribución de medicamentos no es aleatoria, sino que depende de las asignaciones de las EPS, por lo que no es anómalo que haya existencias en una bodega a la espera de ser enviadas según los pedidos. Además, enfatiza que las 113.000 unidades de insulina encontradas corresponden a la variante más común, que no está reportada como desabastecida, a diferencia de otros tipos de insulina.

“Sólo para poner un ejemplo, 133 mil unidades de insulina, que es lo normal de acopio, es el inventario necesario para dos semanas de 35 mil pacientes y sólo representa el 10% de la demanda normal de este medicamento en el país para los 1.8 millones de diabéticos, según la cuenta de alto costo. Cabe aclarar que la insulina necesita refrigeración para su correcto almacenamiento”, agregó Cabal, presidente de Fenalco, en su respuesta en el comunicado de este domingo.

Frente al pago de $1.6 billones que el Ministerio de Salud señaló como prueba de que los recursos están fluyendo en el sistema y que la crisis no se debe a falta de plata, Fenalco respondió que “este representa el costo de un mes de los 20 billones que cuesta el mercado institucional al año”. El gremio reiteró que el problema se debe a la deuda de $4 billones que el sistema de salud tiene actualmente con los Gestores. “Insistimos en la necesidad de participar en las mesas técnicas y reiteramos que hasta el momento los gestores han usado sus propios recursos para continuar suministrando los medicamentos”, concluyó Cabal Sanclemente

