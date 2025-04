Gobierno descarta exigir carné de vacunación contra fiebre amarilla para ingresar al país

Punto de vacunación contra la fiebre amarilla en Tolima. /Ministerio de Salud. Foto: Ministerio de Salud.

A pesar de que exigir el carné de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar al país fue una de las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud al declarar la emergencia sanitaria por el brote actual, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó en entrevista reciente con El Espectador que esta medida fue descartada. En su lugar, el país emitirá una recomendación para los visitantes, indicando que la vacuna es necesaria solo si se viaja a zonas con alto riesgo de trasmisión.

Jaramillo explicó que se consideraron factores como las zonas de riesgo y el impacto potencial que podría tener la medida en el turismo. “Hay dos renglones de la economía que han sido fundamentales durante estos años de gobierno del presidente Petro: el turismo y la agricultura. Y si comenzamos a ponerle restricciones al turismo, eso nos puede generar un problema”, señaló. “Si alguien viene y se va a quedar en Bogotá o en la zona del altiplano cundiboyacense, no hay ningún problema: no necesita vacunarse. Pero si esa persona va para Leticia, para el Tolima o el Chocó, entonces le estamos diciendo: por favor, vacúnese. Vacúnese con tiempo, porque se necesitan al menos 10 días para que la vacuna pueda hacer efecto. Antes de 10 días, la vacuna no actúa. Ideal, un mes antes”.

El ministro de Salud advirtió, sin embargo, que una vez se haga oficial la declaratoria de emergencia sanitaria (previsiblemente este lunes), otros países podrían optar por exigir el carné de vacunación a los ciudadanos colombianos. “Por eso es importante que la gente esté preparada, que pregunten, que se informen. Para eso existe un servicio que se ha venido prestando desde hace un tiempo y que seguramente vamos a reforzar: por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, la gente puede recibir la vacuna y obtener su carné internacional”.

A nivel interno, el Gobierno sí contempla ejercer un mayor control sobre el ingreso y salida en las zonas de alto riesgo. “Por ejemplo, si se trata del oriente del Tolima y alguien quiere entrar o salir, debe estar vacunado. En esos territorios ejerceremos un mayor control. Pero eso no significa que debamos vacunar a toda la población”, explicó el ministro. “Afortunadamente, ya hay una gran parte de la población vacunada. Muchos colombianos que han viajado seguramente cuentan con esta vacuna, que, recordemos, tiene validez de por vida. A veces las personas se ven obligadas a vacunarse de nuevo porque perdieron el carné o no aparece en la página web”. Ante esta situación, el Ministerio de Salud está preparando un certificado oficial que podrá ser solicitado por quienes estén seguros de estar vacunados.

Hay que recordar que la vacuna contra la fiebre amarilla fue incorporada al esquema nacional de vacunación infantil en Colombia en 2002. Desde entonces se ha aplicado de manera sistemática, especialmente en las zonas endémicas del país. ​Inicialmente, la vacuna se administraba a los 18 meses de edad en todo el territorio nacional. Sin embargo, en áreas de alto riesgo, como la Amazonia, Orinoquia y otras regiones selváticas, se ha recomendado su aplicación incluso desde los nueve meses de edad. En situaciones de brote o de alta circulación del virus, como la actual, también se ha extendido la vacunación a adultos mayores de 60 años.

Esto significa que, en teoría, si alguien nació después de 2002, debería estar ya vacunado contra la fiebre amarilla. Por otro lado, Hasta este domingo, Colombia registraba 79 casos de fiebre amarilla y 36 fallecidos.

