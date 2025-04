Minsalud alerta sobre correos falsos sobre jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud alertó que se trata de información falsa para cometer posibles delitos informáticos. Foto: Archivo Particular

En medio de la reciente emergencia sanitaria por el brote de fiebre amarilla en Colombia, las estafas y las noticias falsas no paran.

En esta ocasión, por medio de correo electrónico, se está enviando una supuesta citación para una “jornada prioritaria de vacunación”, haciendo creer a los ciudadanos que el remitente es el Ministerio de Salud.

“Debido al reciente brote de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud ha activado una jornada de vacunación para empleados de empresas privadas en Bogotá”, dice el mensaje enviado supuestamente por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Minsalud. “Para confirmar su cita y descargar el certificado de preinscripción, haga clic en el siguiente enlace”.

El Ministerio de Salud alertó sobre esta comunicación malintencionada: “Este contenido es falso. El ministerio no vacuna directamente, la supuesta Dirección de Vigilancia no existe y el correo electrónico citado es falso. Por favor, hacer caso omiso y no abrir el link si les llega”, aclaró la cartera de Salud.

¿Cómo vacunarse contra la fiebre amarilla?

Según indica el Gobierno Nacional, la vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita, y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio, especialmente para quienes transiten, residan o viajen a zonas de riesgo.

“Solo se requiere única dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla para toda la vida. Sin embargo, si no es posible verificar antecedente, se recomienda la vacunación”, explica el Minsalud.

En Colombia las autoridades locales son las encargadas de implementar puntos de vacunación en los diferentes puntos del país. A través de este enlace puede conocer los puntos de vacunación contra la fiebre amarilla.

