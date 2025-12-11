Fomag suspende servicios con Ramédicas: dos nuevos operadores entregarán medicamentos

Por el momento, Fomag no ha informado cuáles serán los nuevos gestores encargados de entregar los medicamentos. Foto: Pexels

A través de un comunicado, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció la salida de Ramédicas como el prestador encargado de suministrar los medicamentos a los docentes del país y sus familias, luego de que se identificaran incumplimientos por parte del gestor farmacéutico.

El Fomag contó que después de una evaluación técnica, notaron que “Ramédicas ha venido incumpliendo de manera reiterada los niveles de servicio establecidos”. Entre las principales fallas se registran entregas parciales, incompletas o tardías de medicamentos. También identificaron que los pendientes son entregados 8, 10 y hasta 15 días después, pese a que la obligación de despacho es de máximo 24 horas. Además, dice el Fomag, hay problemas operativos similares en Antioquia y Cundinamarca.

Según el Fomag, Ramédicas ha recibido más del 75 % de los pagos contractuales, pese a eso, “su operación continúa afectando la garantía del derecho fundamental a la salud de los docentes y sus familias”, escribieron en un comunicado.

El vicepresidente del fondo, Herman Bayona Abello señaló que “el Fomag decidió suspender la contratación con Ramédicas y avanzar en la transición hacia dos nuevos gestores farmacéuticos, que iniciarán operación en un plazo estimado de 8 a 10 días”. Sin embargo, no anunció qué prestadores serán.

