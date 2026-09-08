Fumar aumenta un 40% el riesgo de infertilidad en las mujeres

Los vapeadores o cigarrillos electrónicos también podrían influir en la infertilidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este martes, 8 de septiembre, nueva evidencia sobre cómo el consumo de tabaco se relaciona con la infertilidad en las mujeres, efectos nocivos en los espermatozoides y la función sexual en los hombres. La publicación cita décadas de evidencia que demuestran que fumar puede perjudicar la salud reproductiva, especialmente, de las mujeres.

Según la investigación de la OMS, que revisó estudios realizados entre 2000 y 2026, las mujeres que fuman tienen un 40 % más de riesgo de infertilidad en comparación con las que no lo hacen. Además, aquellas que fumaron en el pasado pero que actualmente no fuman podrían tener un 25 % menos de riesgo de infertilidad en comparación con las que siguen haciéndolo, lo que sugiere que dejar de fumar puede marcar una diferencia significativa.

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“A todas las personas que estén pensando en quedarse embarazadas, nuestro mensaje es el siguiente: dejen de fumar, mejoren su salud y mejoren también su salud reproductiva”, dijo la doctora, Kerstin Schotte, de la Iniciativa “Sin Tabaco” de la OMS.

Sin embargo, las consecuencias no son solo para la salud femenina. Una revisión citada por la OMS, que revisó 44 estudios con más de 60.000 hombres, reveló que fumar se asociaba con disfunción reproductiva, incluyendo anomalías en el semen y disfunción sexual. La evidencia indicó que los hombres fumadores tenían mayor probabilidad de sufrir disfunción eréctil, problemas de eyaculación y problemas relacionados, como ausencia de espermatozoides en el semen, baja motilidad espermática y morfología anormal de los espermatozoides.

Además, la OMS señaló que el tabaquismo también puede reducir las posibilidades de éxito de los tratamientos de fertilidad. Dicen que investigaciones anteriores, basadas en 21 estudios, habían establecido un vínculo entre el tabaquismo y una disminución del número de nacidos vivos, así como de los embarazos logrados mediante técnicas de reproducción médicamente asistida, como la fecundación in vitro (FIV).

No son solo los cigarrillos

Aunque la evidencia es más sólida en el caso del tabaquismo, la OMS advierte que otros productos de tabaco y nicotina también pueden representar riesgos para la fertilidad. Esto incluye la exposición al humo de tabaco ajeno, los cigarrillos electrónicos, las pipas de agua y el tabaco sin humo, que todavía requieren de mayor investigación.

Actualmente, se estima que una de cada seis personas en el mundo tienen incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin anticoncepción.

Por esto, la OMS recomienda que los profesionales de la salud informen a las personas y parejas que planean un embarazo sobre los riesgos reproductivos del consumo de tabaco y les ofrezcan apoyo basado en la evidencia para ayudarlas a dejar de fumar.

La OMS también recomienda que se brinde asesoramiento breve sobre cómo dejar de fumar de manera sistemática a todos los consumidores de tabaco en todos los centros de atención médica.

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