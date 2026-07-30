Cuatro hospitales, incluido uno colombiano, unen esfuerzos por la seguridad del paciente

La nueva alianza impulsará investigaciones multicéntricas y proyectos conjuntos para mejorar la calidad y la seguridad en salud en la región. /FSFB. Foto: FSFB

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La calidad de la atención y la seguridad de los pacientes siguen siendo dos de los grandes retos de los sistemas de salud en todo el mundo. Muestra de ello es que, según el Global Patient Safety Report 2024, una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de uno de cada diez pacientes sufre algún evento adverso durante la atención sanitaria, aunque aproximadamente la mitad de esos casos podrían evitarse.

Con ese panorama como punto de partida, cuatro de las instituciones de salud más reconocidas de América Latina decidieron formalizar una colaboración que, aunque ya venía desarrollándose desde hace algunos años, ahora contará con una agenda común de trabajo.

Se trata de la Alianza Latinoamericana de Instituciones de Salud (ALIS), integrada por el Einstein Hospital Israelita (Brasil), la Clínica Alemana de Santiago (Chile), la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia) y el Hospital Universitario Austral (Argentina). El acuerdo fue presentado durante el Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, realizado en São Paulo. Más que un convenio institucional, las instituciones dicen que la alianza busca impulsar proyectos conjuntos alrededor de cinco frentes: innovación, calidad y seguridad del paciente, mejora de procesos, colaboración entre distintas disciplinas y fortalecimiento de los sistemas de salud. Según el documento presentado, en una etapa posterior la red también estará abierta a que otros hospitales de la región se vinculen.

“El futuro de la salud en América Latina dependerá de nuestra capacidad para consolidar sistemas de salud sostenibles, donde la excelencia, la innovación, la investigación y la formación de talento se traduzcan en mejores resultados para las personas y las comunidades. ALIS representa una visión compartida de ese futuro y una oportunidad para impulsar iniciativas que fortalezcan la transformación de los sistemas de salud con una perspectiva regional”, afirmó Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La apuesta responde a una tendencia que ha venido ganando fuerza en distintos sistemas de salud: trabajar de manera colaborativa para resolver problemas que difícilmente pueden abordarse desde una sola institución. De hecho, el Institute for Healthcare Improvement (IHI), una de las organizaciones de referencia mundial en calidad y seguridad del paciente, ha señalado que el aprendizaje entre organizaciones, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de redes son estrategias clave para mejorar la seguridad de la atención. En ese contexto, ALIS buscará que los hospitales compartan experiencias, desarrollen proyectos conjuntos y construyan evidencia que pueda aplicarse en distintos países.

Investigación con datos de varios países

Uno de los primeros proyectos de la alianza es probablemente también uno de los más ambiciosos. Se trata de lo que llaman “ALIS Datos”, una plataforma que permitirá desarrollar investigaciones multicéntricas utilizando información clínica de diferentes hospitales sin que cada institución pierda el control sobre sus propios datos.

El modelo funciona mediante la estandarización de la información clínica. Cada hospital conserva sus bases de datos, pero utiliza una metodología común que permite ejecutar estudios simultáneamente y comparar resultados entre instituciones. Según las organizaciones, esto facilitará la generación de evidencia sobre enfermedades relevantes para América Latina y contribuirá a reducir algunos de los sesgos que suelen presentarse en investigaciones construidas con poblaciones limitadas o poco diversas.

En paralelo, ALIS avanza en otros frentes. Uno de ellos consiste en medir la cultura de seguridad del paciente dentro de las cuatro instituciones mediante una encuesta aplicada a todo el personal. La herramienta evalúa aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación de errores, el aprendizaje organizacional, el apoyo de los líderes y la forma en que se comparte la información relacionada con la atención de los pacientes. Tras realizar dos mediciones, en 2023 y 2025, las instituciones trabajan ahora en la construcción de indicadores comunes. La alianza contempla intercambios académicos, programas de maestría y doctorado, rotaciones e iniciativas de investigación entre los cuatro hospitales.

Para los directivos de las instituciones participantes, el propósito es construir soluciones de manera conjunta frente a desafíos que afectan a toda la región. “Los desafíos de la salud son compartidos y, cada vez más, requieren soluciones construidas en red. ALIS nace para transformar el conocimiento en acción, acercando a organizaciones que comparten el compromiso con la excelencia asistencial y acelerando el desarrollo de soluciones que puedan beneficiar a pacientes en toda América Latina. Más que una alianza entre hospitales, estamos fortaleciendo una red de colaboración capaz de ampliar el impacto de la innovación y de la generación de conocimiento sobre los sistemas de salud de la región”, afirma el Dr. Sidney Klajner, presidente del Einstein Hospital Israelita.

“El futuro de la salud en América Latina dependerá de nuestra capacidad para consolidar sistemas de salud sostenibles, donde la excelencia, la innovación, la investigación y la formación de talento se traduzcan en mejores resultados para las personas y las comunidades” Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En un sentido similar, Bernd Oberpaur, director médico de la Clínica Alemana de Santiago, señaló que esta red colaborativa es el resultado de un trabajo que comenzó hace varios años con el intercambio de experiencias y aprendizajes entre las instituciones. Esa confianza, explicó Oberpaur, es la que justamente hoy permite impulsar una agenda común enfocada en promover la excelencia, la sostenibilidad de los sistemas de salud y una atención cada vez más centrada en las personas.

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