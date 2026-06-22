Gobierno anuncia nuevo modelo de salud para personas privadas de la libertad

Imagen de referencia. Instalaciones del centro penitenciario y carcelario La Modelo. Foto: Óscar Pérez

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El Ministerio de Salud anunció hoy la adopción de un nuevo modelo de salud para las personas privadas de la libertad en Colombia. Este modelo de atención, dijo la entidad, estará bajo la custodia, inspección y vigilancia del INPEC.

“La actualización del modelo tiene como objetivo fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población mediante una atención integral, continua y de calidad, basada en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), la articulación institucional y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva al interior de los establecimientos de reclusión”, dijo el Minsalud en un comunicado.

De acuerdo con la entidad, el nuevo modelo de atención en salud para personas privadas de la libertad incluirá atención mediante telemedicina, así como la prestación de servicios por fuera de los centros de reclusión.

La resolución 1099 de 2026, publicada recientemente por el Minsalud, deroga las normativas anteriores, de 2015 y 2016. Sin embargo, la adopción de este nuevo modelo plantea un período de transición entre ambas normativas, con el fin de mantener la prestación de los servicios de manera continua.

“El nuevo modelo incorpora enfoques diferenciales que responden a las características y necesidades específicas de las personas privadas de la libertad y de los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional”, explicó el Minsalud.

La resolución también plantea los lineamientos que deberán seguir para organizar el aseguramiento en salud, la gestión del riesgo y los procesos de referencia y contrarreferencia (cuando un paciente es remitido a otros centros de atención para recibir un servicio específico).

El modelo, como detalló la entidad, tiene seis componentes, que incluyen la prestación de servicios de salud, una red integral de prestadores de servicios para personas privadas de la libertad, condiciones de calidad, un sistema de referencia y contrarreferencia, la salud pública y el seguimiento y evaluación de la implementación del modelo.

“Adicionalmente, la resolución establece una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), definidas según la capacidad poblacional, el perfil de seguridad, las características jurídicas y las condiciones de accesibilidad geográfica de cada establecimiento”, añadió la cartera de Salud.

El Gobierno también aseguró que la implementación del nuevo modelo permitiría la asignación más efectiva de recursos asistenciales para esta población en el sistema de salud.

Finalmente, la entidad dijo que el nuevo modelo “busca superar progresivamente problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad a las personas privadas de la libertad”.

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