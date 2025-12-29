Minsalud anuncia recursos para el pago de internado a estudiantes de medicina

Imagen de referencia. La propuesta de remunerar a los estudiantes durante su año de internado recibió el apoyo de más de 26.000 personas. Foto: David Campuzano

El Ministerio de Salud anunció, por medio de un comunicado, la destinación de recursos para pagar la remuneración mensual de estudiantes de medicina durante su año de internado. La noticia llega en medio de un plantón nacional anunciado para el medio día de hoy, en el que los estudiantes exigirían el cumplimiento de ese compromiso.

De acuerdo con la entidad, se “hará efectivo el pago de un salario mínimo y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a más de 8.000 estudiantes de Medicina durante su año de internado médico obligatorio”.

El pago de esa remuneración quedó aprobado en la reforma laboral que se tramitó este año en el Congreso. Sin embargo, los recursos para hacerlo efectivo aún no se habían destinado. Según informó Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y quien presentó la iniciativa en los debates de la reforma laboral, la movilización para exigir el cumplimiento de ese compromiso se daría en 17 puntos del país.

“Los internos de medicina se reunirán en 17 ciudades de Colombia en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas a partir del mediodía, se ausentarán de los servicios en los cuales están rotando, con excepción de urgencias y otros procedimientos vitales”, explicó la representante en un comunicado.

El Minsalud aseguró que se destinarán más de COP 200.000 millones, que “serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios durante 2026″. El pago de los recursos se hará mediante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad conocida como el banco de la salud.

El plantón de los estudiantes de medicina

A pesar del anuncio de Minsalud, el plantón de los estudiantes de medicina seguiría en pie hasta que se responda una pregunta clave: ¿de dónde saldrán los recursos para pagar la remuneración?

De acuerdo con el comunicado emitido por la representante Pedraza, los estudiantes esperan un pronunciamiento también por parte del Ministerio de Hacienda, en el que se autorice al Minsalud para hacer este pago y se defina la fuente de los recursos.

