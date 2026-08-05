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“Gracias por escucharme”: así se hizo la encuesta que retrató la salud mental de Colombia

Durante más de un año, 103 equipos de campo recorrieron Colombia para tocar puertas, llegar a zonas apartadas y escuchar a más de 120.000 personas. Detrás de la nueva Encuesta Nacional de Salud Mental hay un gran despliegue metodológico que no solo permitió actualizar la radiografía del país, sino también incorporar las voces y experiencias de quienes viven el bienestar, el sufrimiento psicológico y los trastornos mentales.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
05 de agosto de 2026 - 02:04 p. m.
Entre 2025 y 2026, el equipo realizó 97 grupos focales y 150 entrevistas en profundidad en 21 departamentos y Bogotá, que sumaron cerca de 350 horas de grabación.
Entre 2025 y 2026, el equipo realizó 97 grupos focales y 150 entrevistas en profundidad en 21 departamentos y Bogotá, que sumaron cerca de 350 horas de grabación.
Foto: El Espectador

Todos los días aparecen noticias sobre la salud mental. Estudios realizados en distintos países advierten sobre el aumento de trastornos como la depresión y la ansiedad, mientras conceptos como el burnout, la ecoansiedad o el autocuidado emocional se han instalado en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, en Colombia muchas de esas discusiones se desarrollaban con evidencia más o menos antigua, de hace poco más de diez años. Esa fotografía comienza a actualizarse con la nueva Encuesta Nacional de Salud Mental, un estudio liderado...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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