“Gracias por escucharme”: así se hizo la encuesta que retrató la salud mental de Colombia

Entre 2025 y 2026, el equipo realizó 97 grupos focales y 150 entrevistas en profundidad en 21 departamentos y Bogotá, que sumaron cerca de 350 horas de grabación. Foto: El Espectador

Todos los días aparecen noticias sobre la salud mental. Estudios realizados en distintos países advierten sobre el aumento de trastornos como la depresión y la ansiedad, mientras conceptos como el burnout, la ecoansiedad o el autocuidado emocional se han instalado en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, en Colombia muchas de esas discusiones se desarrollaban con evidencia más o menos antigua, de hace poco más de diez años. Esa fotografía comienza a actualizarse con la nueva Encuesta Nacional de Salud Mental, un estudio liderado...