Hay existencias en bodegas de proveedores: Invima sobre escasez de medicamentos

La semana pasada, al Acemi, agremiación que reúne a varias de las EPS del país, emitió un comunicado alertando sobre el supuesto desabastecimiento de algunos medicamentos en el país.

Sin embargo, el Ministerio de Salud aclaró que varios de los medicamentos mencionados en ese comunicado no se encontraban en situación de desabastecimiento. (Le puede interesar: Estos medicamentos están desabastecidos (y algunas aclaraciones sobre la situación))

El director del Invima, Francisco Rossi, aseguró que se están presentando desabastecimientos en las EPS por restricciones en la contratación y otras dinámicas del mercado, pero no porque no haya medicamentos. “Hemos hablado con importadores de materias primas y productores de genéricos nacionales y ellos nos aseguran que tienen existencias en las bodegas, pero no están siendo solicitadas. La situación de desabastecimiento no es un problema de producción o de regulación, es un asunto que obedece a inconvenientes en las transacciones que se dan entre los mismos actores económicos que intervienen en el mercado”, puntualizó.

Además, explicó que hace varias semanas se reportó el desabastecimiento de 60 productos médicos que tenían pendiente el registro sanitario por parte del Invima. Estos registros, según dijo, ya fueron aprobados. (Le recomendamos: Medicina personalizada, lo que nos espera en el siglo XXI)

El Ministerio de Salud y el Invima realiza semanalmente el monitoreo y actualización del listado de medicamentos desabastecidos en el país. Si bien hay algunos en los que se presenta escasez, Rossi aclara que esto responde a problemáticas globales que no han podido ser resueltas.

Finalmente, aseguró que las EPS tienen el deber de comprar y poner a disposición de los usuarios los medicamentos de los que hay existencias y que son de importancia sanitaria.

Mientras tanto, el monitoreo de la situación continuará haciéndose con los equipos técnicos destinados por las entidades reguladoras de salud, para que las personas puedan estar al tanto de los medicamentos escasos o desabastecidos. (También puede leer: Aumentó el número de personas con enfermedades metabólicas en el mundo en 20 años)

A continuación puede consultar el listado actualizado de medicamentos desabastecidos en el país:

