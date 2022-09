Hijos de padres expuestos al humo de cigarrillo serían más propensos a tener asma

Es determinante si la exposición al humo se da antes de los 15 años.

Un estudio publicado en el European Respiratory Journal encontró que los niños son más propensos a desarrollar asma si alguno de sus padres estuvo expuesto al humo de cigarrillo durante la infancia. La investigación se basó en un análisis sobre la salud de 1.689 parejas de padres y sus hijos, datos que hacen parte del Estudio de Salud Longitudinal de Tasmania de larga duración en Australia.

“Descubrimos que el riesgo de asma no alérgica en los niños aumenta en un 59 % si sus padres estuvieron expuestos al humo de segunda mano en la infancia, en comparación con los niños cuyos padres no estuvieron expuestos”, explicó para The Guardian Jiacheng Liu, investigador de la Universidad de Melbourne y uno de los coautores. (Lea: Las preguntas que quedaron sin resolver del Dololed)

Para Dinh Bui, otro de los coautores, las variaciones epigenéticas, que pueden ser causadas por exposiciones ambientales (como fumar), generadas por el tabaquismo pueden explicar el aumento del riesgo de asma. “Específicamente, cuando un niño está expuesto al humo del tabaco, puede causar cambios epigenéticos en sus células germinales; estas son las células que continúan produciendo espermatozoides. Más tarde, estos cambios serán heredados por sus hijos, lo que a su vez puede dañar su salud, incluido un mayor riesgo de desarrollar asma. En los niños, las células germinales continúan desarrollándose hasta la pubertad, y este es un período vulnerable en el que la exposición al humo del tabaco puede afectar las células y causar cambios epigenéticos”, señaló. (Lea: Organizaciones de la salud piden tratado de no proliferación de combustibles fósiles)

El riesgo aumenta a un 72 % si los padres estuvieron expuestos al humo y luego se volvieron fumadores. Además, es determinante si la exposición al humo se da antes de los 15 años.

Según Jonathan Grigg, presidente del Comité de control del tabaco de la Sociedad Respiratoria Europea, los resultados de este estudio -en el que no participó- se suman a la evidencia del riesgo intergeneracional del tabaquismo y el impacto de los fumadores incluso en dos generaciones posteriores. (Lea: El mundo “nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia”: OMS)

👩‍⚕️⚕️🩺 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. 💉🩹🌡️