Historias desconocidas de una epidemia que transformó los derechos de la medicina en Colombia

En el más reciente libro de la editorial Planeta, el médico cirujano Carlos Eduardo Pérez Díaz, y los periodistas Carlos Dáguer y Amira Abultaif, cuentan las historias de los trabajadores de salud que atendieron los años más oscuros de la epidemia de VIH en Colombia. También resaltan los casos de activismo y cómo este proceso enriqueció la práctica médica en Colombia. El Espectador publica el primer capítulo de forma exclusiva del libro La escuela del VIH: Historias desconocidas de una epidemia que transformó los derechos de la medicina en Colombia.

Redacción Salud
02 de diciembre de 2025 - 06:13 p. m.
En memoria de Marleny

Nunca lo olvidó. Se llamaba Roland. Quizás el apellido era Sotelo, eso no lo recuerda bien. Pero el nombre sí fue inolvidable, porque durante unos meses también fue su apodo. “Roland, pásame tal cosa”, “Roland, pásame tal otra”, “oye, Roland, que vayas a la sesión de morbimortalidad”, bromeaban pesadamente sus compañeros. Mamagallismo, como dicen en la jerga costeña colombiana. Pero en este caso, mamagallismo del más duro.

Roland fue un negro haitiano de cuya vida pocas cosas se supieron. “Era como Mike Tyson, pero...

