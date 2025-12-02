Historias desconocidas de una epidemia que transformó los derechos de la medicina en Colombia Foto: FreePik

En memoria de Marleny

Nunca lo olvidó. Se llamaba Roland. Quizás el apellido era Sotelo, eso no lo recuerda bien. Pero el nombre sí fue inolvidable, porque durante unos meses también fue su apodo. “Roland, pásame tal cosa”, “Roland, pásame tal otra”, “oye, Roland, que vayas a la sesión de morbimortalidad”, bromeaban pesadamente sus compañeros. Mamagallismo, como dicen en la jerga costeña colombiana. Pero en este caso, mamagallismo del más duro.

Roland fue un negro haitiano de cuya vida pocas cosas se supieron. “Era como Mike Tyson, pero...