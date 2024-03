Hombre se habría vacunado más de 200 veces contra el covid-19 sin efectos secundarios

Algunos científicos creen que después de recibir tantas vacunas, las células inmunitarias de un cuerpo se vuelven menos efectivas, al acostumbrarse a los antígenos. Pero ese no fue el caso de este hombre. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Un alemán que se vacunó voluntariamente contra el covid-19 217 veces a lo largo de 29 meses no presenta ningún signo de haberse infectado o algún efecto secundario, según un grupo de investigadores de la Universidad de Erlangen-Nuremberg quienes publicaron un estudio de “la persona más vacunada en la historia” en la revista The Lancet Infectious Diseases.

El sistema inmunológico del hombre de 62 años, residente en la ciudad de Magdeburgo (centro de Alemania), opera sin problemas. El hombre, cuya identidad se mantiene en anonimato, se vacunó masivamente pese a los consejos de los médicos y “por motivos personales”.

Las primeras noticias en torno a ese caso surgieron en 2022, cuando los investigadores detectaron que se había vacunado 90 veces. Aunque se sospechó inicialmente que el hombre podía estar envuelto en un tráfico ilegal de certificados de vacunación, la investigación de un fiscal en Magdeburgo se cerró sin cargos en su contra.

La fiscalía comprobó que el hombre se había vacunado 130 veces en nueve meses, explicó el estudio. Pero el hombre afirma haber recibido 217 dosis de ocho vacunas anticovid diferentes, incluyendo todas las versiones basadas en la tecnología ARNm, durante 29 meses.

El hombre se mostró “muy interesado”, en someterse a todo tipo de pruebas para comprobar los efectos de tantas vacunaciones, explicó en un comunicado Kilian Schober, un virólogo de la universidad alemana de Erlangen-Núremberg y coautor del estudio.

Algunos científicos creen que después de recibir tantas vacunas, las células inmunitarias de un cuerpo se vuelven menos efectivas, al acostumbrarse a los antígenos. Pero ese no fue el caso de este hombre, según los investigadores.

De hecho, tenía “concentraciones considerablemente más altas” de células inmunitarias y anticuerpos para el virus covid que un grupo de control de tres personas que recibieron las tres vacunas recomendadas, de acuerdo con el estudio. Su cuerpo también no mostró signos de fatiga por todas esas vacunaciones: su inyección número 217 aumentó aún su número de anticuerpos contra el covid.

El hombre asegura que no ha notado ningún efecto secundario. Tampoco dio positivo en la prueba del covid y no parece haber contraído nunca la enfermedad. Los investigadores advirtieron que no hay que sacar conclusiones excesivas.

“Es evidente que no respaldamos la hipervacunación”, escribió Schober en X (anteriormente Twitter). “Es relativamente improbable” de que alguien haya recibido tantas dosis en la historia, aseguró a la AFP Caitjan Gainty, experta en historia de las vacunas del King’s College de Londres, y no involucrada en el estudio.

Spyros Lytras, virólogo de la Universidad de Tokio, explico a AFP que era un “número cómicamente grande de vacunaciones”. “Si este es la persona más vacunada en la historia, no lo puedo saber, pero sin duda es la persona más vacunada reportada hasta la fecha”, dijo a la AFP. “Y dudo que veamos otro informe similar en el futuro cercano”, añadió.

