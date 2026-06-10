Hospital Alma Máter: la crisis financiera de un hospital clave de Medellín

La falta de recursos ha provocado retrasos en el pago de salarios, suspensión de algunos servicios, cierre de camas hospitalarias y dificultades para atender a cientos de pacientes que requieren procedimientos y diagnósticos.

¿Por qué llegó el hospital a esta situación? ¿Qué papel tienen las EPS en esta crisis? ¿Cómo está impactando a la atención médica en Medellín y Antioquia?

Aquí le explicamos las cifras detrás de la crisis, las advertencias del personal médico, las deudas de Savia Salud y Nueva EPS, y las medidas que está tomando el hospital para intentar evitar un colapso financiero.