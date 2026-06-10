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10 de junio de 2026 - 09:59 p. m.

Hospital Alma Máter: la crisis financiera de un hospital clave de Medellín

Uno de los hospitales públicos más importantes de Medellín atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia. El Hospital Alma Máter enfrenta una deuda acumulada cercana a los $320.000 millones por parte de EPS y el sistema de salud en Antioquia, una situación que ya está afectando a médicos, trabajadores y pacientes.

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La falta de recursos ha provocado retrasos en el pago de salarios, suspensión de algunos servicios, cierre de camas hospitalarias y dificultades para atender a cientos de pacientes que requieren procedimientos y diagnósticos.

¿Por qué llegó el hospital a esta situación? ¿Qué papel tienen las EPS en esta crisis? ¿Cómo está impactando a la atención médica en Medellín y Antioquia?

Aquí le explicamos las cifras detrás de la crisis, las advertencias del personal médico, las deudas de Savia Salud y Nueva EPS, y las medidas que está tomando el hospital para intentar evitar un colapso financiero.

Redacción Salud

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