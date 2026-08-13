Hospitales no necesitan autorización de la ADRES para atender a afectados por el terremoto

El terremoto en Colombia deja al menos 3.826 personas heridas. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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A través de un comunicado, la Administradora de los Recurso de Sistema General de Seguridad Social en salud (ADRES) informó que, tras la emergencia generada en el país por el terremoto de 7,4 que se registró el lunes, 20 de agosto, las clínicas, hospitales y centros de salud no requieren autorización de su autorización para prestar servicios médicos a las personas afectadas.

La entidad explicó que clínicas y hospitales deben solicitar el reconocimiento de recursos por servicios de salud prestados a los afectados por el terremoto a través del nuevo sistema de radicación de reclamaciones, lanzado en abril de este año. Estos trámites son gratis y no requieren intermediarios.

“Las instituciones de salud deben garantizar la atención a todos los afectados, independiente de su estado de afiliación en el sistema de salud”, escribió la entidad.

En Colombia, las EPS afiliadas a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) aseguran haber activado planes de contingencia para atender a sus afiliados en las zonas afectadas. Según el gremio, sus entidades tienen cerca de 3,1 millones de afiliados en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, equivalentes al 39,5 % de la población con cobertura del sistema de salud en esos departamentos.

Sin embargo, el terremoto también afectó infraestructura de prestación de servicios, dispensarios de medicamentos, oficinas de atención al cliente y sedes administrativas.

El listado de afectaciones incluye instituciones de distintas ciudades y servicios. En Cali, ACEMI reportó afectaciones estructurales en el Hospital Universitario del Valle, la Clínica Los Cámbulos, la IPS Clínica de Especialistas, el Centro de Soluciones Versalles y Davita Colombia.

En Pereira, aparecen el Centro Médico Colsanitas de Medicina Prepagada Los Alpes, Ópticas Keralty y los Centros de Soluciones en Salud 30 de Agosto. En Manizales, el gremio incluyó a Soluciones en Salud El Cable, los Centros Médicos Avenida Santander y Óptica Keralty. En Armenia, reportó daños en Home Care del Quindío IPS.

El impacto, por tanto, alcanza distintos eslabones de la atención en salud. El listado incluye hospitales y clínicas, pero también servicios de diálisis, atención domiciliaria, centros médicos y otros puntos de prestación, por lo que las afectaciones pueden comprometer la atención de pacientes que requieren servicios de manera continua. ACEMI señaló que las EPS están haciendo inventarios físicos para establecer el estado de su red y recuperar cuanto antes las infraestructuras que puedan funcionar de manera segura.

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