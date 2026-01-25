Hospitales públicos: entre la captura política y la falta de pagos

En más de 400 municipios, el hospital público es la única institución de salud disponible en el territorio. /Terumoto Fukuda Foto: Terumoto Fukuda

Después de que las declaraciones, con voz temblorosa y lágrimas, del gerente del Hospital público San Rafael de Itagüí (Antioquia), sobre las dificultades para pagar la nómina de sus empleados, se convirtieran en noticia nacional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió inicialmente con una frase: “Los ricos también lloran”. Agregó que en este municipio se pueden observar “dos caras” y puso como ejemplo al Hospital del Sur: “Buen manejo, buena administración y el alcalde está permanentemente atendiendo”.

El Hospital del...