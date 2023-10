Hospitales y clínicas proponen giro directo para pagar las deudas de las EPS

Reunión en el Ministerio de Salud con EPS. /Minsalud Foto: Minsalud

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la agremiación de un grupo de prestadores de salud (IPS), enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando nuevamente sobre la situación financiera en la que se encuentran y la necesidad de tomar medidas “urgentes”. (Le puede interesar: Un grupo de congresistas presenta nueva propuesta para cambiar reforma a la salud)

Según las cifras de esa entidad, la deuda de las EPS con las IPS aumentó más de 14 % entre diciembre de 2022 y junio de 2023, pasando de $14 a $16 billones de pesos. “En la concentración de cartera de 60 días y más a junio de 2023, el Estado tiene 65,6 %, las EPS del Régimen Subsidiado 60,8 %, las EPS del Régimen Contributivo con 51,9 %, para un total promedio en el estudio de 52,3%”, asegura la ACHC.

En julio ya se había enviado una carta al Minsalud alertando sobre esta situación. Jaramillo había contestado en ese momento a algunas de las peticiones del gremio, como la creación de un fondo de garantías que asegure los recursos a las clínicas y hospitales cuando se dan procesos de liquidación de alguna EPS. En la carta, la ACHC reconoce la voluntad del Ministerio de crear este fondo y esperan que “se esté trabajando para su consolidación”.

Otra de las propuestas que hace el gremio al Ministerio tiene que ver con la necesidad de implementar un giro directo de recursos en el “que se incluya a todas las EPS con algún tipo de medida o intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y se realicen los giros en los porcentajes suficientes para irrigar recursos hacia las IPS”. (Le recomendamos: Fecode exige que su régimen especial de salud no se reforme)

También piden “desinvertir” las reservas técnicas de las EPS que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, alcanzan los 18 billones de pesos, con el fin de dirigir estos recursos directamente a las IPS. Además, pidieron destinar más recursos a la compra de cartera de las prestadoras de salud para mejorar el flujo de recursos.

Por otra parte, algo se discutió durante la semana pasada y que hace parte de las peticiones tiene que ver con el SOAT. La ACHC pide revisar y optimizar los tiempos para cobrar las atenciones prestadas a este seguro. “Actualmente, el certificado de agotamiento de cobertura que deben emitir las aseguradoras demora meses, se formulan glosas a las facturas y para aclararlas conceden citas que van hasta febrero y marzo del 2024 y hasta que no aclaren las cuentas, no expiden dicho certificado, sin el cual, no es posible radicar ante la ADRES. Ese requisito debe ser modificado”, aseguran. (También puede leer: Bogotá y Sinovac, listas para arrancar con las vacunas. El balón está en manos de Petro)

Esta es la carta dirigida al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en la que se encuentran todas las peticiones:

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺