Importante clínica materno infantil de Santander podría suspender su servicio a EPS Sanitas

La clínica San Luis está ubicada en Bucaramanga, pero recibe pacientes de diferentes departamentos. Foto: Clínica San Luis

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Las directivas de la Clínica Materno Infantil San Luis, ubicada en Bucaramanga, advirtieron que podrían suspender sus servicios a los usuarios de la EPS Sanitas desde el 30 de julio, debido a una deuda de COP $13.000 millones que tiene la aseguradora con la institución.

En una carta enviada a la EPS, la clínica hizo un llamado para que se salde la deuda antes del 30 de julio, o de lo contrario, dejarán de prestar sus servicios. “Nos adeudan mucho dinero y no nos cumplen. Esto es una cadena: cuando no nos pagan, nosotros dejamos de cumplir nuestras obligaciones. Lo más grave es empezar a retrasar el pago de salarios a los trabajadores y a los proveedores de medicamentos e insumos que necesitamos para la atención diaria”, afirmó a Blu Radio, Sergio Prada, gerente de la Clínica San Luis.

Según Prada, los recursos permiten garantizar la atención de urgencias obstétricas, pediátricas y tratamientos de oncología. Por eso, decidieron hacer el preaviso a la EPS, y afirmaron que no iniciarán nuevos ciclos de tratamiento oncológicos hasta que se lleguen a acuerdos con Sanitas.

Por su parte, la EPS dijo al medio local Vanguardia que desde diciembre están en mesas de diálogo con la clínica y que se han establecido acuerdos de pago. “Nuestro deseo es continuar garantizando la atención de los afiliados y mantiene conversaciones para llegar a acuerdos”.

La clínica San Luis es una de las instituciones de salud materna y pediátrica más importantes del nororiente colombiano. Sus servicios incluyen oncología y cardiología pediátrica. Varios de sus pacientes llevan años recibiendo tratamiento, y esta es justo una de las principales preocupaciones.

Las familias de al menos 25 pacientes oncológicos contaron que fueron notificadas por la posible suspensión de los servicios.

Además de la deuda de EPS Sanitas, el gerente de la clínica recordó que aún está pendiente el pago de COP $15.000 millones correspondientes a obligaciones que dejaron las EPS liquidadas como Coomeva, Solsalud y Coosalud.

“Algunas EPS han venido cumpliendo, pero otras no. Esto termina poniendo en riesgo la atención de los pacientesy también afecta a médicos, enfermeras, odontólogos y todo el personal del sistema de salud, porque cuando no llegan los recursos, se empiezan a retrasar salarios y pagos a proveedores”, explicó Prada.

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