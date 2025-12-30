Impuestos saludables y etiquetado frontal no afectaron el empleo en Colombia

Imagen de referencia. Este tipo de medidas han sido celebradas a nivel internacional por entidades como la Organización Mundial de la Salud. Foto: Getty Images

Uno de los temores que más se repiten cada vez que se habla de impuestos saludables (como los que gravan las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados) es su supuesto impacto negativo sobre la economía de las empresas, desde el pequeño tendero de barrio hasta las grandes industrias. El argumento suele ser el mismo: que tocar estos productos terminará afectando las ventas, forzando el cierre de negocios y destruyendo muchos empleos. Basta recordar los titulares que advertían que ponerle un impuesto a la gaseosa llevaría, casi de...