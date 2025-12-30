Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Impuestos saludables y etiquetado frontal no afectaron el empleo en Colombia

Un estudio sobre las reformas de 2022-2024 muestra que los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como los sellos de advertencia, no provocaron despidos ni caídas de ingresos, como advertían gremios como Fenalco o la ANDI.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
30 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia. Este tipo de medidas han sido celebradas a nivel internacional por entidades como la Organización Mundial de la Salud.
Imagen de referencia. Este tipo de medidas han sido celebradas a nivel internacional por entidades como la Organización Mundial de la Salud.
Foto: Getty Images

Uno de los temores que más se repiten cada vez que se habla de impuestos saludables (como los que gravan las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados) es su supuesto impacto negativo sobre la economía de las empresas, desde el pequeño tendero de barrio hasta las grandes industrias. El argumento suele ser el mismo: que tocar estos productos terminará afectando las ventas, forzando el cierre de negocios y destruyendo muchos empleos. Basta recordar los titulares que advertían que ponerle un impuesto a la gaseosa llevaría, casi de...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Salud

Impuestos saludables

Etiquetado frontal

Bebidas azucaradas

OMS

ANDI

Ultraprocesados

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.