Inauguran la primera UCI al aire libre del mundo, ¿en dónde está y cómo funciona?

Este espacio de cuidados intensivos cuenta con un jardín y tiene espacio suficiente para seis pacientes. Foto: King's College Hospital

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con una inversión que podría superar los COP 9.000 millones, hace pocos días se inauguró la que sería la primera Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al aire libre en el mundo.

Con el vídeo de una paciente recibiendo luz solar y rodeada de naturaleza después de varios meses bajo los máximos cuidados hospitalarios, el King’s College Hospital de Londres, en el Reino Unido, dio apertura a este nuevo espacio en sus instalaciones.

Se encuentra en la azotea del hospital, tiene espacio para seis pacientes y cuenta con todas las adecuaciones necesarias para conectar a los pacientes al sistema eléctrico y a los soportes vitales que requieren.

Las Unidades de Cuidado Intensivo son el lugar al interior de los hospitales en el que reciben cuidados los pacientes que se encuentran con mayor gravedad, ya sea por enfermedades crónicas, por la necesidad de soportes tecnológicos para seguir viviendo o a la espera de intervenciones quirúrgicas que puedan salvarles la vida.

La estadía de los pacientes en UCI, sin embargo, puede extenderse por varios meses en habitaciones generalmente iluminadas artificialmente. Lo que se busca con este nuevo espacio al aire libre es que los pacientes puedan tener un momento de conexión con la naturaleza, ya que cuenta con un jardín diseñado específicamente con este fin, según explicaron los funcionarios del hospital a la BBC.

La instalación, además, tendrá fines investigativos, pues los profesionales de la salud monitorearán a los pacientes con el objetivo de establecer si tienen una recuperación más rápida al estar en contacto con un espacio de este tipo.

“Es importante tratar a la persona en su totalidad, y esta unidad de cuidados intensivos al aire libre nos ayuda a cumplir nuestro objetivo de cuidar tanto la mente como el cuerpo”, dijo el Tom Best, director clínico de la unidad de cuidados intensivos del King’s Hospital, en un comunicado.

También se espera que los trabajadores de las UCI puedan acceder el espacio en momentos de descanso en medio de su trabajo, de acuerdo con el hospital.

Entre posibles estancias más cortas debido a mejoras en la recuperación y momentos de esparcimiento para los trabajadores, desde el King’s College Hospital esperan que esta UCI al aire libre plantee una nueva alternativa para el cuidado de sus pacientes.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺