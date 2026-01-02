Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La salud entra a 2026 entre ajustes de la UPC, inflación y salario mínimo

El ajuste de la UPC para 2026 genera varias lecturas: podría mejorar la situación del régimen subsidiado, pero deja inconformes a los actores del contributivo. El aumento del salario mínimo introduce, además, nuevas presiones financieras.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
02 de enero de 2026 - 12:59 p. m.
La salud llega a 2026 haciendo cuentas: sube la UPC, pero gremios advierten insuficiencia. Inflación y salario mínimo tensan el sistema.
La salud llega a 2026 haciendo cuentas: sube la UPC, pero gremios advierten insuficiencia. Inflación y salario mínimo tensan el sistema.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 2026 coge al sector salud haciendo cuentas. Al aumento del salario mínimo y a las proyecciones de cierre del IPC se suma el anuncio —tan esperado como debatido— del incremento de la UPC. Aunque a simple vista puedan parecer variables independientes, en realidad hacen parte de un mismo engranaje financiero del que dependerá la financiación y la sostenibilidad del sistema de salud que responde a cerca de 50 millones de colombianos.

La joya de la corona sigue siendo la UPC. Los recursos que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

UPC 2026

Finanzas sistema de salud

Sistema de salud 2026

ajuste de la UPC para 2026

Minsalud

Guillermo Alfonso Jaramillo

Noticias de salud

Salud

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.