La salud entra a 2026 entre ajustes de la UPC, inflación y salario mínimo

La salud llega a 2026 haciendo cuentas: sube la UPC, pero gremios advierten insuficiencia. Inflación y salario mínimo tensan el sistema. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 2026 coge al sector salud haciendo cuentas. Al aumento del salario mínimo y a las proyecciones de cierre del IPC se suma el anuncio —tan esperado como debatido— del incremento de la UPC. Aunque a simple vista puedan parecer variables independientes, en realidad hacen parte de un mismo engranaje financiero del que dependerá la financiación y la sostenibilidad del sistema de salud que responde a cerca de 50 millones de colombianos.

La joya de la corona sigue siendo la UPC. Los recursos que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para...