Influenza A (H3N2) en Colombia, en sus justas proporciones

Los especialistas sugieren el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas, en caso de presentar síntomas respiratorios. Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Tal como lo anticipaban epidemiólogos y médicos, el subclado K (J.2.4.1) del virus de influenza A(H3N2) ya fue identificado en Colombia. No se trata de un hecho tan inesperado, dada la amplia circulación que esta variante viene registrando en el hemisferio norte —especialmente en Europa y Estados Unidos— y el constante flujo de viajeros internacionales hacia el país. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron ayer que el primer caso corresponde a una persona con síntomas respiratorios leves, como fiebre,...