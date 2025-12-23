Logo El Espectador
Influenza A (H3N2) en Colombia, en sus justas proporciones

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de Influenza A (H3N2) en el país, pero no es un motivo para alarmarse. No hay señales de mayor gravedad ni de aumento de contagios. Además, hay vacunas.

Juan Diego Quiceno
23 de diciembre de 2025 - 11:53 p. m.
Los especialistas sugieren el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas, en caso de presentar síntomas respiratorios.
Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Tal como lo anticipaban epidemiólogos y médicos, el subclado K (J.2.4.1) del virus de influenza A(H3N2) ya fue identificado en Colombia. No se trata de un hecho tan inesperado, dada la amplia circulación que esta variante viene registrando en el hemisferio norte —especialmente en Europa y Estados Unidos— y el constante flujo de viajeros internacionales hacia el país. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron ayer que el primer caso corresponde a una persona con síntomas respiratorios leves, como fiebre,...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
