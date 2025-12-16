Logo El Espectador
Influenza A (H3N2) en Colombia: mejor que nos coja vacunados

La variante del virus de la Influenza A (H3N2) que se está transmitiendo en el hemisferio norte, circulará en Colombia. Aunque no es para entrar en pánico ni equivale a una pandemia, es mejor que nos agarre vacunados.

Juan Diego Quiceno
16 de diciembre de 2025 - 10:29 p. m.
Colombia no ha reportado hasta ahora ningún caso del subclado K del H3N2, pero los científicos esperan que suceda.
Foto: Óscar Pérez

A los epidemiólogos y a los estudiosos de la historia de la medicina no les sorprende que hoy el mundo esté inquieto por el avance de una gripe. En comparación con años anteriores, la circulación del virus ha aumentado de forma inusualmente temprana en la Unión Europea, impulsada principalmente por la influenza A(H3N2). Un subclado —en términos simples, una rama genética del virus que surge de pequeñas mutaciones— nombrado K, se ha convertido en el protagonista y ya ha sido detectado en todos los continentes.

