INS despliega equipo de respuesta inmediata en Buenaventura tras el terremoto

La entidad señaló que mantendrá la articulación con el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias territoriales y las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Salud (INS) desplazó su Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) a Buenaventura para apoyar a las autoridades sanitarias del distrito en la vigilancia y gestión de los riesgos para la salud derivados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. Según informó el INS, el equipo llegó al territorio para brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades locales de vigilancia en salud pública, identificación temprana de los riesgos sanitarios y análisis de información que permita orientar las decisiones de las autoridades durante la emergencia.

El despliegue se da en coordinación con las autoridades nacionales, departamentales y distritales y busca, entre otras tareas, intensificar la vigilancia epidemiológica e identificar condiciones que puedan favorecer la aparición de brotes, enfermedades transmisibles u otros eventos de interés en salud pública asociados con la emergencia.

El INS explicó que su equipo está conformado por personal especializado, incluidos epidemiólogos de campo y personal relacionado con hemoderivados, cuya movilización responde a los requerimientos definidos por las autoridades competentes.

La presencia del ERI en Buenaventura no reemplaza las funciones de las autoridades sanitarias locales, los organismos de socorro ni las instituciones prestadoras de servicios de salud. Su papel, explicó el Instituto, es brindar apoyo técnico especializado y complementar las capacidades territoriales durante la respuesta a la emergencia. El INS también destacó el apoyo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y de José Gaviria para facilitar el traslado a Buenaventura de personal médico y de salud pública, así como de los hemoderivados requeridos para la atención de la emergencia.

La entidad señaló que mantendrá la articulación con el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias territoriales y las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En esta etapa de la emergencia, uno de los objetivos será detectar de manera temprana riesgos sanitarios que puedan aparecer después del terremoto y hacer seguimiento a las condiciones de salud de la población afectada.

El INS recomendó, además, consultar únicamente información proveniente de canales oficiales, debido a que los datos sobre personas afectadas, heridas, fallecidas o desaparecidas continúan en proceso de actualización.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺